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BA.2肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

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BA.2變種肆虐疫升溫 亞當斯：不取消5歲以下孩童口罩令

記者張晨／紐約報導
歐洲Omicron亞變種BA.2在紐約市肆虐，使疫情再有回溫趨勢。（市長辦公室提供）
歐洲Omicron亞變種BA.2在紐約市肆虐，使疫情再有回溫趨勢。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯(Eric Adams)上周才表示，若疫情沒有反覆，將從4月4日(周一)起不再強制五歲以下兒童在校戴口罩；但歐洲Omicron亞變種BA.2肆虐使疫情再有回溫趨勢，他1日召開記者會表示，該口罩令將繼續執行。

而同一天，史泰登島的一名法官宣布廢除對紐約市五歲以下兒童佩戴口罩的規定，但市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，由於新變種前景難料，將不會遵循該法院判決，而會繼續要求孩子們配戴口罩。

「原因是我們從數據中看到了疫情正在輕微抬頭。」亞當斯說，希望做好準備，而不是驚慌失措。

他表示，市府也在審查法官的裁決，並將尋求暫緩執行，讓口罩令得以繼續在公立學校和日托中心等實施；「我們的法律團隊將提出上訴，我們有能力做對這座城市最好的事；法律團隊將採取必要措施，確保城市安全。」

亞當斯說，根據法官的命令，紐約市目前不能強制五歲以下兒童戴口罩，但他強調，仍然建議父母給孩子戴上口罩。

瓦桑說，「病例肯定在增加，這引起了我們的注意。如果順這個勢頭繼續這樣走下去，我們預計在幾周內就會達到更高的風險類別。」

「我們強烈建議，任何年齡層的紐約人，根據他們的風險水平和舒適程度，選擇在室內戴口罩。」瓦桑說，這就是為什麼你依然能看到很多人依舊戴著口罩，許多場所也未執行口罩鬆綁的規定。

口罩 亞當斯 疫情

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