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彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中華職棒第一人

中央社紐約31日專電
前中華職棒指標球星彭政閔（圖）將為8月28日登場的大聯盟第17屆大都會台灣日開球，成為活動開辦以來首位獲邀開球的中職代表。（紐約大都會球團提供/中央社）
前中華職棒指標球星彭政閔（圖）將為8月28日登場的大聯盟第17屆大都會台灣日開球，成為活動開辦以來首位獲邀開球的中職代表。（紐約大都會球團提供/中央社）

美國職棒大聯盟紐約大都會隊今天宣布，前中華職棒指標球星「恰恰」彭政閔將為8月登場的年度大都會台灣日開球，成為活動開辦17屆來首位獲邀開球的中職代表。

彭政閔中職生涯19季都入選明星賽，為史上第一。他生涯敲出2044支安打，包括192發全壘打，累計打擊率3成33，其中1515支一壘打、獲1126次保送、得1090分，5度拿下年度打擊王，都是聯盟紀錄保持者，被尊崇為「中職先生」、「國民打者」。

大都會球團提到，彭政閔打過2004年雅典奧運、2008年北京奧運，且在2009年及2013年世界棒球經典賽（WBC）代表台灣出征時擔任隊長，因此有「台灣隊長」稱號。

彭政閔2019年底引退，現年43歲的他高掛球鞋後出任母隊中信兄弟副領隊。

球員生涯主要擔任一壘手的彭政閔預定8月28日第17屆大都會台灣日（Mets Taiwan Day）登上花旗球場投手丘，以嘉賓身分為這場大都會主場迎戰科羅拉多洛磯隊的例行賽開球，成為2005年大都會台灣日開辦以來首位獲邀開球的中職代表。

大都會台灣日是大聯盟30支球隊歷史最悠久、規模最大的台灣文化慶典活動，往年結合藝文表演、播放廣告、設置遊戲與親子活動攤位等方式吸引球迷認識台灣，曾邀導演李安、魏德聖和運動好手曾雅妮、盧彥勳等名人開球。

去年大都會台灣日邀請駐美代表蕭美琴開球，且隨票附贈繡有Taiwan字樣、背號1號的白色款紀念球衣，限量2350件搶購一空，隱含台灣2350萬人民的精神。

本屆台灣日再接再厲，球團以深藍色款1號台灣紀念球衣回饋購票支持這項活動的球迷。附贈球衣的3000張主題球票已售罄，催出歷來人氣最旺的台灣日，球團正在討論是否加碼，以更多紀念球衣回報熱情球迷。

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