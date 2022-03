救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

周末的紐約夜晚並不太平,一名61歲韓裔 婦女在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)街道行走時,被兩名歹徒從背後襲擊拿刀刺傷並搶走背包,附近披薩店兩名西語裔員工見狀出來制止,在與歹徒搏鬥時,68歲的店主父親被刺九刀,38歲的店主被砍一刀,父子兩人的肺部均被毆打塌陷(Collapsed Lung,又稱氣胸)。

影片來源:YouTube CBS New York

兩名歹徒已被逮捕,兩名見義勇為的披薩店員在醫院接受治療,韓裔受害人也已無大礙。

根據110分局的消息,26日晚間,一名不願意透露姓名的61歲韓裔婦人,在經過艾姆赫斯特巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St)時,遭到兩名歹徒從背後襲擊,「她的背部被刺了一刀,刺穿了她的外套。」受害人家人表示。

#Elmhurst heroes:

Local Military veteran and pizzeria owner Louie was working behind the counter at Louie’s pizza when he and his father witnessed an elderly woman being robbed outside. Without hesitation, they jumped into action to help and were stabbed in the process. (1/3) pic.twitter.com/CB42vjTsVH