救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

周末的紐約夜晚並不太平，一名61歲韓裔 婦女在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)街道行走時，被兩名歹徒從背後襲擊拿刀刺傷並搶走背包，附近披薩店兩名西語裔員工見狀出來制止，在與歹徒搏鬥時，68歲的店主父親被刺九刀，38歲的店主被砍一刀，父子兩人的肺部均被毆打塌陷(Collapsed Lung，又稱氣胸)。

影片來源：YouTube CBS New York

兩名歹徒已被逮捕，兩名見義勇為的披薩店員在醫院接受治療，韓裔受害人也已無大礙。

根據110分局的消息，26日晚間，一名不願意透露姓名的61歲韓裔婦人，在經過艾姆赫斯特巴士打大道(Baxter Ave)鄰近82街(82nd St)時，遭到兩名歹徒從背後襲擊，「她的背部被刺了一刀，刺穿了她的外套。」受害人家人表示。

#Elmhurst heroes:

Local Military veteran and pizzeria owner Louie was working behind the counter at Louie’s pizza when he and his father witnessed an elderly woman being robbed outside. Without hesitation, they jumped into action to help and were stabbed in the process. (1/3) pic.twitter.com/CB42vjTsVH — NYPD 110th Precinct (@NYPD110Pct) March 28, 2022

「我父親看到一個女人被襲擊，他們從後面推了她並搶走了她的皮包，於是我父親跑出去追趕歹徒，邊跑邊回頭喊我，然後我也衝出去跟著去抓歹徒。」在巴士打大道8134號經營路易斯披薩餐廳(Louie's Pizzeria & Restaurant)的38歲店主蘇爾約維奇(Louie Suljovic)表示，自己的父親追上了歹徒，和他們搏鬥了很久，直到警察 趕來並逮捕兩名犯人。

在搏鬥中，蘇爾約維奇被砍一刀，68歲的父親被刺九刀，兩人的左肺部都被打凹陷，「我有兩天無法呼吸，正在服用一些治療重症的藥物。」蘇爾約維奇表示，父親在和自己同一層的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)病房治療，「對於一個被刺了九刀的68歲老人來講，他恢復得算很好了。」

目前，蘇爾約維奇已經在30日順利拔掉了幫助左肺部排泄的胸管，順利的話今日就可出院；父親的胸管預計會在今日拿掉，但出院時間還不確定。

父子倆的善舉獲得了社會支持，創建於28日的GoFundMe募款頁面，已有逾7700名民眾共捐贈35萬6577元，遠遠超出了7萬5000元的募款目標，「這筆錢會用來幫助父子二人支付醫藥費，並且補償店主養傷期間，披薩店歇業時工作人員的薪酬。」

「再給我一次機會我還會這樣做，紐約真是變得越來越糟了，犯罪分子太猖獗了。」插著胸管坐在病床上的68歲的店主父親哽咽道，「那名亞裔 婦女毫無防備，我們必須要站出來，否則這世界就太可悲了。」

檢方表示兩名被捕的歹徒是慣犯，且為親戚關係。除了26日襲擊韓裔婦女外，兩人16日也搶劫了一名七旬老婦，並搶走對方2500元，警方持有的監控錄像記錄到二人得手後逃跑的笑聲；21日，二人在大街上對一名21歲的路人拳打腳踢，並且砍了對方兩刀。

30歲的嫌犯Robert Whack和19歲的Supreme Gooding均被控搶劫、襲擊和持有武器，警方還在Robert Whack的背包中發現大量海洛因。