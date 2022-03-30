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遭疫苗令解雇紐約市府員工聯合UFT抗議 要求返聘復工

記者張心／紐約報導
因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）
因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）

繼市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布取消對職業運動員以及演藝人員的強制疫苗規定後，引發大批公務員、教師、警消人員、私企員工等批判市府「雙重標準」和「特權主義」；29日近百位因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議，紐約教師聯合工會(UFT)也致信亞當斯，要求其放棄之前的疫苗強制政策，重新雇用被炒員工回到原工作崗位。

前任市長白思豪在去年10月底推出了針對市府員工的疫苗強制令，新市長亞當斯上任後選擇繼續沿用該政策；直至上月11日，亞當斯裁員了1400名未接種的市府公務人員，其中63%為市教育局員工。

紐約教師聯合工會發表聲明表示，有近900位教職員工遭疫苗令解雇，嚴重影響了全市教育領域的發展，如今市府不應該差別待遇，「如果取消疫苗令適用於特權階級，那麼普通的教職員工和其他市府工作人員也應該被一視同仁。」

「2月11日，我收到了已經奉獻大半生的市消防局解雇信。」一名前消防員在集會中表示，自己和同伴是城市最困難時刻中，為之付出生命和汗水的人，市府不應該這樣對待他們。28日，市消防局兩個工會也舉行了抗議活動。

「亞當斯在過去一個月中不斷地修改新冠防疫政策，是時候給被解雇的城市雇員一點重視，恢復他們的工作吧。」組織集會的第19選區新任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)說道。

亞當斯對此表示，自己願意同工會領袖見面，以傾聽大家的意見。

因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@jeremygoepel推...
因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@jeremygoepel推特）
因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@ALLPreksMatte...
因「疫苗強制令」被解雇的紐約市公務員集會抗議。（取自@ALLPreksMatter推特）

亞當斯 疫苗 教育局

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