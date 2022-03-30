港觀光客紐約遭槍擊 假釋犯槍手被捕 重罪前科累累

賈墨在社交媒體上的照片中常帶著這塊奢華腕表。(取自Pierrick Jamaux個人Instagram)

一名現居香港 的虛擬貨幣 專家日前到紐約市 旅行，疑似戴著價值數十萬元的名表遭歹徒盯上，在下榻的曼哈頓酒店前遭人槍擊；警方30日證實，嫌犯為35歲的假釋犯歐文斯(Nathaniel Owens)，他目前被控謀殺未遂、搶劫、攻擊以及非法持有武器。

33歲法裔虛擬貨幣專家賈墨(Pierrick Jamaux)在本月中旬從香港到紐約旅行，手戴價值數十萬元的瑞士頂級手表品牌理查德米勒(Richard Mille)表；他在18日晚回到位於第三大道交東50街的阿菲尼亞五十套房酒店(Fifty Hotel & Suites by Affinia)時，遭歐文斯開槍射中腿部、腹股溝，最後歹徒未能得逞便逃離了現場。

警方表示，歐文斯已經被捕，並在往中央拘票所接受與此案相關的問訊，他此前至少有十次被捕紀錄，包括非法持有毒品、人身攻擊和非法持有武器。

賈墨表示，自己對於歹徒身分毫不知情，只知其動機是「為了搶走手表」；他說，「有人知道我有那塊手表，也有人知道我會在那個時候回到酒店。」

案發時，賈墨26歲的模特妻子瓦茨(Sarah Watts)上前阻止歐文斯採取進一步攻擊，才令其未能得逞；後來賈墨也在Instagram上分享了妻子在危難發生時的反應。

「如果沒有你的愛和照顧，我永遠也不會走出重症監護室。」他在談到自己於表維醫院進行康復治療時寫道。

警方稱，除了謀殺未遂，歐文斯還被控搶劫、襲擊和非法持有武器。