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不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

記者顏嘉瑩／紐約報導
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)
女顧客因不滿中餐館服務，揮拳毆打。(市警提供)

日前在紐約市布朗士的一間中餐館，發生有顧客因不滿服務，揮拳毆打員工的案件；警方近日公布該名打人顧客的照片，呼籲知情者提供線索。

(影音來源：市警提供)

根據警方消息，本月7日下午約2時15分，在布朗士白原路(White Plaine Rd.)2232號的「China Mia」中餐館發生攻擊案；一名女性向該店另一名33歲女員工抱怨餐館服務，隨後引發成為言語攻擊。

沒想到該名女顧客將衝突再次升級，根據警方公布現場畫面，衝突發生時，該名女顧客突然快速繞著食物檯，從後方追著受害員工，接著握拳多次朝該名員工頭部毆打，接著離開餐館；由於受傷不重，該名員工拒絕接受醫療診治。

警方描述，打人的女顧客膚色淺，年約20多歲，身高5呎5吋、體重約150磅，黑髮綁馬尾，最後一次被看到時，身穿灰色運動衫、灰色運動褲和白色球鞋。

目前布朗士轄區49分局已對此立案並展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布朗士 手機 中餐館

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