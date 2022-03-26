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槍手在托兒所外開槍 布魯克林3歲女童被射傷

記者顏潔恩／紐約報導
該名槍手涉嫌在一家托兒所外開槍射傷一名三歲女童。(市警提供)
該名槍手涉嫌在一家托兒所外開槍射傷一名三歲女童。(市警提供)

紐約布魯克林布朗斯維爾(Brownsville)25日傍晚發生一起街頭槍擊案，混戰在當地一間托兒所外頭展開，一名三歲女童被射傷，送往醫院搶救後已無大礙；市警總警司(Chief of Department)科里(Kenneth Corey)表示，案發時還有另兩名孩童在場，所幸未受傷，但這樣可能傷及幼童的槍擊案在紐約市一再發生，必須採取行動管制。

消息透露，25日晚6時位於Riverdale大道127號的Creative Minds家庭托兒所外爆發槍聲，一名三歲女童碰巧與來接自己的父親離開托兒所，卻無辜被射傷；警方透露，她的肩膀被子彈射傷後立即送往布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)接受治療，傷勢無大礙。

科里透露，槍手總共開了五槍後拔腿逃跑，目前還未知他的原始目標是誰，但並不是女童的父親；當時還有兩名幼童在場，儘管沒有受傷，但也突顯紐約市槍枝暴力的嚴重性，「在他可能射傷其他小孩以前，盡快幫助我們逮捕他。」

「我們什麼時候可以團結成一個社區、一座城市，對這些(槍擊犯罪)說夠了就是夠了」，科里繼續說道，這個問題需要立即獲得解決，孩童的安全需獲得保障，我們必須採取行動拯救紐約市。

這並非首次幼童在槍擊案中受傷，今年1月一名11月大女童在布朗士槍擊案中被射傷，另外本周初一名七歲的女童也在布魯克林槍擊案中被意外擊中。

槍擊 紐約市 布魯克林

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