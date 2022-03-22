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推高慧民入軌死 兇嫌仍瘋癲無狀 法官：不適合受審

推高慧民入軌死 兇嫌仍瘋癲無狀 法官：不適合受審

記者張晨／紐約報導
推高慧民入軌死，兇嫌馬秀仍瘋癲無狀，法官稱其不適合受審。(市警提供)
推高慧民入軌死，兇嫌馬秀仍瘋癲無狀，法官稱其不適合受審。(市警提供)

華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)被非洲裔遊民馬秀(Simon Martial)推入時報廣場站鐵軌身亡的案件日前再回歸民眾視野；在1月下旬的簡短過堂後，馬秀一直被關押在表維醫院(Bellevue Hospital)的監獄病房，精神狀態仍無狀，法官22日表示，其現狀無法安然立於庭上受審。

原本訂於當日在曼哈頓最高法院(Manhattan Supreme Court)過堂的馬秀並未現身，法官表示，在考量了精神病專家的醫學評估後做出了這一決定，一致認為嫌犯如今的精神狀態無法正常回答法庭問訊。

馬秀曾因搶劫和企圖搶劫兩次在州立監獄服刑，據他的家人說，他被診斷出患有精神分裂症，20多年來一直在精神病院進進出出。

在1月19日的庭審中，馬秀曾一度喊叫，精神狀況極不穩定，並要求法官「送我去精神病院！」；法官說當庭則說，「我理解你想去精神病院，但我不會允許，直到你接受了精神檢查。」

而此次檢察官要求對馬秀的精神狀況評估進行兩周的審查，但馬秀的律師舒爾曼(Mitchell Schulman)表示，預計曼哈頓地區檢察官辦公室將「確認」這些此前的調查評估結果，這意味著馬秀將會被關在精神病院。

監獄 曼哈頓 檢察官

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