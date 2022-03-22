若疫情無反彈 紐約4月4日解除5歲以下兒童在校口罩令

若疫情沒有反彈，紐約市將從4月4日起不再要求五歲以下兒童在校戴口罩。(美聯社)

紐約市新冠疫情 數字仍處於低位，市長亞當斯 (Eric Adams)22日宣布，若疫情沒有反彈，紐約市將從4月4日起不再要求五歲以下兒童在校戴口罩 ，全市月9萬5000名兒童將可摘掉口罩，「我們需要看到孩子的臉龐。」

市府本月初已經解除公校口罩令，但五歲以下兒童因無法接種疫苗，須繼續戴口罩，但此舉遭到家長和教育人士反對；不過，儘管Omicron變種病毒的亞變種BA.2造成紐約市病例數字小幅反彈，但紐約市新冠疫情數字仍處於低位。

根據教育局的數字，全市約有9萬5000名五歲以下兒童註冊紐約市的三歲學前班及四歲學前班項目，亞當斯此前表示，須先評估疫情再確定是否解除五歲以下兒童的口罩令。

亞當斯21日繼續維持這一態度，但定下了明確的時間表：若全市新冠疫情數字繼續維持低位，五歲以下兒童在校口罩令將在4月4日解除；亞當斯表示，之所以選擇兩周以後再開放，是因為希望繼續評估高年級學生口罩令解除後疫情是否反彈。

但亞當斯也說，儘管不少家長希望解除兒童口罩令，但仍有人希望保留口罩令，「我們不能被噪音干擾，我們必須服從科學、為孩子的安全著想，做正確的事；這件事不應走極端，唯一的辦法就是服從科學和數字，這正是我們正在做的事情。」