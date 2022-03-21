紐約州BA.2變種病毒已占四成 霍楚：嚴密關注 不必恐慌

Omicron變種病毒的亞變種BA.2來襲，紐約州新冠疫情最近一周小幅升溫，已感染全州新增病例的42%。圖為紐約曼哈頓街頭廣告呼籲人們踴躍接種疫苗。(路透)

Omicron變種病毒 的亞變種BA.2來襲，紐約州新冠疫情 最近一周小幅升溫，已感染全州新增病例的42%；但州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，目前疫情仍處於低位，因此感染率的絕對升幅並不大；她表示，目前住院人數仍然處於極低水平，州府將嚴密關注疫情走勢，認為目前不必恐慌。

根據州府數據，紐約州的七天平均感染率為每十萬人中10.8人感染，比一周前的每十萬人中8.3人增長30%；但相比年初由Omicron變種病毒引起的疫情高峰仍處於極低水平，當時為每十萬人中400人感染；同時，全州七天平均陽性率也創下2月底以來新高，但仍低於2%，紐約市則為1.4%；另外，新冠住院人數仍然處於極低水平，與去年夏天數字相當，新增死亡六人。

霍楚表示，總體而言，目前的疫情形勢仍遠好於年初疫情高峰時期，州府將密切關注疫情走勢，「對於防疫準備，我們從未鬆懈，也從未慶祝疫情結束；我們將繼續適應新形勢，並繼續推動疫後重啟；我們已經學到很多，知道如何處理疫情，現在我們也不想危言聳聽；我們不必對此過於恐慌，將繼續關注疫情數字。」

根據州衛生廳實驗室的數據，自今年以來，99.5%的新增病例感染的都是Omicron變種病毒；目前，BA.2亞變種病毒感染者已經占全州新增病例的42%，這種傳播速度比Omicron變種病毒較慢；同時，目前尚不清楚BA.2變種病毒是否更容易導致重症或更具疫苗耐藥性，但根據世衛組織(WHO)的說法，BA.2雖然更具傳染性，會導致疫情反彈，但預計不會爆發大規模疫情。