紐約半馬回歸 數百華人參賽 81歲婦完賽 錢曉紅分組第3

因疫情而連續兩年取消的紐約市半程馬拉松20日盛大回歸。（洪群超提供）

因疫情 而連續兩年取消的紐約市半程馬拉松 (2022 United Airlines NYC Half)20日盛大回歸，2萬5000名跑者參加，這也是疫情以來第一場全面恢復的路跑比賽；數百名華人 參賽，更有81歲華人老嫗完賽，跑者感歎久違的感覺終於回歸，難掩激動。

每年3月舉行的紐約半程馬拉松，是新冠疫情2020年爆發以來被取消的首個大型活動，2021年因為疫情繼續缺席，今年終於全面恢復；此次半程馬拉松的路線和以往一樣，從布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)出發，經過曼哈頓大橋、FDR快速路、時報廣場，到達中央公園的比賽終點，總長度13.1哩。

知名華人跑團嵐山跑團主席羅上遠，以1小時19分鐘的優異成績完賽，他表示，因為幾周前受傷而暫停訓練，此次比賽沒能刷新個人最好成績，但疫情之下還能有這樣的比賽集會已屬難得，應當珍惜比賽的氛圍；羅上遠表示，疫情沒有讓華人跑步的熱情減退，反而讓更多華人意識到健康的重要性，而加入跑步大軍，「疫苗出來之前，大家靠的是抵抗力，因此通過跑步鍛煉的華人越來越多，畢竟跑步是隨時都方便開展的運動。」

羅上遠介紹，該跑團還有一位81歲老太付月琴完賽，她是本次比賽中僅有的兩名80歲以上參賽者之一；羅上遠說，付月琴十幾年來一直堅持跑步，對跑步的熱情即使很多年輕人也很難相比；全程陪付月琴完賽的跑者曾志雄說，老人家疫情前每天堅持在布碌崙大橋和曼哈頓大橋跑步，但疫情期間兒女因擔心感染新冠而限制她出行，已經兩年沒有跑步，這次終於回歸路跑。

曾志雄則是一家三口全員出動，曾經十多次參加全馬比賽的他表示，這是他第一次把太太和兒子動員出來一起跑半馬，「所有參賽選手中只有五個姓曾的，我家就有三個」；他說，和疫情前相比，路線兩旁的觀眾有所減少，比賽氣氛也沒有疫情前濃厚，但能夠恢復比賽本身就令人激動。

華人跑者錢曉紅獲得50到54歲年齡組第三名，她跑齡三年，2019年底參加費城半馬之後因為疫情就再未參賽，但去年全年365天每日堅持跑步，紐約半馬的回歸讓人興奮；她表示，在開始練習跑步之前從未有長跑經歷，因為手受傷而無法游泳、再加上兒女影響，心血來潮加入跑步大軍，「沒想到慢慢養成了習慣，現在跑步成了一種追求，我以前從沒想過這輩子會去長跑；我會繼續跑，至少每年跑一到兩個馬拉松。」

在本次比賽中做義工的梁小珍主要負責在終點為完賽的選手頒發獎牌，「疫情之前我們會把獎牌掛在選手的脖子上，但現在因應防疫要求，我們只能遞過去；我2018年開始跑步，2019年就參加過紐約半馬了，這次看到很多隊友參加，就想來做義工；我從早6時半到中午12時半，站了六個小時雖然很累，但看到很多隊友、跑者盡情比賽，感到很開心。」

此外，全球最大的馬拉松賽事、紐約馬拉松(New York City Marathon)在經歷2020年停辦和2021年減額參賽後，訂於今年11月6日恢復滿員參賽，提供5萬個名額，3月23日截止申請，網站：tcsnycmarathon.org。