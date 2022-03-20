紐約數千民眾華埠街頭反監獄 要求亞當斯守諾

數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 為反對興建城區監獄，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)和市議員馬泰(Christopher Marte)20日在曼哈頓華埠舉辦遊行，數千名民眾舉著標語，要求市長亞當斯(Eric Adams)信守選舉承諾，停止監獄工程。 (影音來源：記者顏嘉瑩) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 數千名民眾走上街頭，要求亞當斯遵守承諾，停止監獄工程。(記者顏嘉瑩/攝影) 監獄 遊行 華埠 上一則 被刺身亡 李進進律師27日追悼會 28日出殯
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