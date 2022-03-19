香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客在曼哈頓中城酒店遭槍擊搶劫，手戴百萬級腕錶。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 中城一四星級酒店前日前發生一起搶劫案件，一來自香港的遊客在返回酒店途中遭人用槍擊中腹股溝，其手戴百萬級別的理查德米勒(Richard Mille)腕錶；目前警方尚未逮捕任何人，現場發現了五枚彈殼，受害者無生命危險。

警方表示，案件發生在18日凌晨4時30分，受害人從第五大道交西39街的Sapphire 39脫衣舞俱樂部乘坐網約車，返回第三大道交東50街的阿菲尼亞五十套房酒店(Fifty Hotel & Suites by Affinia)，當時他正和妻子在一起。

消息人士稱，當受害者下車時，一名身穿深色衣服的槍手走近他，與他發生爭執，並朝他的腹股溝開了一槍。

警方稱，嫌犯時洗劫了受害者的隨身衣袋，然後在他的妻子試圖干預時逃跑；目前不清楚槍手是否注意到受害者手戴一塊價值數十萬的理查德米勒機械腕錶，該品牌腕錶均價約為20萬，但根據款式最高售價可達130萬元。

案發後，受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，傷勢未危機生命。

警方在調取案發地附近監控時發現，嫌犯最開躲在腳手架下，穿著淺灰色或白色的運動衫和運動褲；作案後從東50街向西逃往列剋星敦大道(Lexington Avenue)，然後沿著列剋星敦繼續向北逃逸。

消息人士稱，他可能逃進了一個地鐵站 ，現場找到了五枚彈殼，但沒有找到槍；目前警方尚未逮捕任何人。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。