紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌
紐約市衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)18日發表上任後首次疫情簡報，提醒Omicron亞型變異株BA.2正在紐約迅速蔓延，但根據目前監測情況發現疫苗對新毒株的抵禦作用不亞於其他變種病毒，且目前還沒有研究結果表明BA.2會導致重症或住院風險，提醒民眾無須恐慌焦慮。
根據CDC最新聲明，BA.2佔據紐約州和新澤西州新冠確診病例的39%，並且在紐約市的傳播速度快於全美各地。對此瓦桑表示，考慮到接種疫苗人口在全市的普遍性，他並不認為新變種會帶來再一次的感染狂潮，「衛生局正在積極監測變種病毒發展，但我們認為紐約市仍屬於低風險地區，目前沒有證據表明BA.2會導致重症和住院，疫苗對其抵抗效果也沒有差於其他毒株。」
瓦桑也表示，他理解紐約人的擔憂，但無須恐慌，任何試圖預測下一次全市大流行的人都會「以卵擊石」，他只會帶領衛生局做好監控，不會在製造焦慮上投入時間。
瓦桑15日宣誓成為紐約市衛生局第44任局長，此前他曾擔任心理健康非營利機構Fountain House總裁、亞當斯過渡團隊衛生委員會副主席等職務；2016年至2019年期間，瓦桑也曾任職於市衛生局的受司法影響人口健康促進局(Bureau of Health Promotion for Justice-Impacted Populations)。
此前為應對日益嚴峻的疫情，市長亞當斯(Eric Adams)將前任市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)留任至3月，確保公衛部門平穩過渡及抗疫政策的一致性。
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