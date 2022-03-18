我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會：拜登重申不支持台獨 習稱俄烏應談判早日停火

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

記者張心／紐約報導
市衛生局新局長瓦桑發表疫情簡報，提醒紐約民眾謹防新型變種毒株。（截圖自疫情簡報發布會視頻）
市衛生局新局長瓦桑發表疫情簡報，提醒紐約民眾謹防新型變種毒株。（截圖自疫情簡報發布會視頻）

紐約市衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)18日發表上任後首次疫情簡報，提醒Omicron亞型變異株BA.2正在紐約迅速蔓延，但根據目前監測情況發現疫苗對新毒株的抵禦作用不亞於其他變種病毒，且目前還沒有研究結果表明BA.2會導致重症或住院風險，提醒民眾無須恐慌焦慮。

根據CDC最新聲明，BA.2佔據紐約州和新澤西州新冠確診病例的39%，並且在紐約市的傳播速度快於全美各地。對此瓦桑表示，考慮到接種疫苗人口在全市的普遍性，他並不認為新變種會帶來再一次的感染狂潮，「衛生局正在積極監測變種病毒發展，但我們認為紐約市仍屬於低風險地區，目前沒有證據表明BA.2會導致重症和住院，疫苗對其抵抗效果也沒有差於其他毒株。」

瓦桑也表示，他理解紐約人的擔憂，但無須恐慌，任何試圖預測下一次全市大流行的人都會「以卵擊石」，他只會帶領衛生局做好監控，不會在製造焦慮上投入時間。

瓦桑15日宣誓成為紐約市衛生局第44任局長，此前他曾擔任心理健康非營利機構Fountain House總裁、亞當斯過渡團隊衛生委員會副主席等職務；2016年至2019年期間，瓦桑也曾任職於市衛生局的受司法影響人口健康促進局(Bureau of Health Promotion for Justice-Impacted Populations)。

此前為應對日益嚴峻的疫情，市長亞當斯(Eric Adams)將前任市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)留任至3月，確保公衛部門平穩過渡及抗疫政策的一致性。

紐約市 疫苗 變種病毒

上一則

拒絕嫌犯索要大麻 19歲少年華盛頓廣場公園遭刺

延伸閱讀

華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年

華策會舉辦線上新春晚會慶祝57週年
紐約聖派翠克節遊行回歸 疫情兩年煎熬雨過天青

紐約聖派翠克節遊行回歸 疫情兩年煎熬雨過天青
圍觀者近距拍攝警察執法 亞當斯喊停

圍觀者近距拍攝警察執法 亞當斯喊停
亞當斯嚴打犯罪 喜萊莉稱讚

亞當斯嚴打犯罪 喜萊莉稱讚
亞當斯上任首季 逾6成市民認可

亞當斯上任首季 逾6成市民認可

熱門新聞

被押至檢方的嫌犯張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

2022-03-16 09:32
紐約皇后區法拉盛市中心17日凌晨突發大火，圖為火災過後。記者何卓賢／攝影

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

2022-03-17 13:40
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

2022-03-17 02:30
紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

2022-03-14 19:32
西語裔兩歲女童當街被精神疾病患者踢打，頭部受傷。(ABC7視頻截圖)

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

2022-03-12 09:51
妻子的雙手、頭部嚴重被刺傷。(趙善枝提供)

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

2022-03-16 07:00

超人氣

更多 >
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有
南加老字號中餐館老闆：在美做中餐館將遇斷層

南加老字號中餐館老闆：在美做中餐館將遇斷層
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束