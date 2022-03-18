紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

市衛生局新局長瓦桑發表疫情簡報，提醒紐約民眾謹防新型變種毒株。（截圖自疫情簡報發布會視頻）

紐約市 衛生局新局長瓦桑(Ashwin Vasan)18日發表上任後首次疫情簡報，提醒Omicron亞型變異株BA.2正在紐約迅速蔓延，但根據目前監測情況發現疫苗 對新毒株的抵禦作用不亞於其他變種病毒 ，且目前還沒有研究結果表明BA.2會導致重症或住院風險，提醒民眾無須恐慌焦慮。

根據CDC最新聲明，BA.2佔據紐約州和新澤西州新冠確診病例的39%，並且在紐約市的傳播速度快於全美各地。對此瓦桑表示，考慮到接種疫苗人口在全市的普遍性，他並不認為新變種會帶來再一次的感染狂潮，「衛生局正在積極監測變種病毒發展，但我們認為紐約市仍屬於低風險地區，目前沒有證據表明BA.2會導致重症和住院，疫苗對其抵抗效果也沒有差於其他毒株。」

瓦桑也表示，他理解紐約人的擔憂，但無須恐慌，任何試圖預測下一次全市大流行的人都會「以卵擊石」，他只會帶領衛生局做好監控，不會在製造焦慮上投入時間。

瓦桑15日宣誓成為紐約市衛生局第44任局長，此前他曾擔任心理健康非營利機構Fountain House總裁、亞當斯過渡團隊衛生委員會副主席等職務；2016年至2019年期間，瓦桑也曾任職於市衛生局的受司法影響人口健康促進局(Bureau of Health Promotion for Justice-Impacted Populations)。

此前為應對日益嚴峻的疫情，市長亞當斯(Eric Adams)將前任市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)留任至3月，確保公衛部門平穩過渡及抗疫政策的一致性。