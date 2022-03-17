紐約父子倆遭飛車黨圍毆 警發布通緝令

飛車黨將汽車包圍，把受害者從車內拖出來毆打。(市警提供)

曼哈頓 哈林區(Harlem)日前發生一起飛車黨圍毆案件，光天化日下一對父子因與飛車黨起衝突，遭到一群人盯上並包圍在其車旁騷擾，兩人最終被拖出車外暴力毆打；轄管當地的市警日前公布監控錄像，呼籲知情民眾提供線索。

消息提出，該案發生於15日下午4時50分左右，在哈林區Saint Nicholas Terrace交西127街路口處；監控錄像顯示，一名64歲男子以及36歲兒子當時坐在一輛深色轎車內，汽車 停在路邊，突然一群騎著摩托車、越野摩托車的黨夥快速停靠在汽車旁邊，下車騷擾兩人。

不久後，兩名受害者被一群人從車內拖出大街，推倒在地後被狠狠地拳打腳踢一番，飛車黨最終搶走他們身上150元現金，往西127街西向逃逸；受害者被送往西奈山聖盧克醫院(Mount Sinai St. Luke's Hospital)治療，情況穩定。

知情人士透露，受害者在案發前一陣，曾在Frederick Douglass Boulevard交西127街處，先與一名飛車黨成員掀起衝突；疑似動手打了對方，接著便遭到飛車黨的報復。

紐約市飛車黨與市民發生衝突事件時有發生，2013年一名華裔駕駛艾利先‧連(Alexian Lien)開車載著妻女在曼哈頓高速公路行駛時，就遭到飛車黨包圍攻擊；連為保護妻小，急於逃走時輾過一名摩托車手，結果遭到其他人窮追不捨，最終將車包圍在華盛頓高地(Washington Heights)不能再跑，將連拖出車內瘋狂毆打，引起當時華社轟動。

據警方提供的圖片，至少六名膚色較深的嫌犯涉及此案，大多數未蒙面或戴頭盔；警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。