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2少年紐約皇后區高中校門外被捅 1重傷危急

記者鄭怡嫣／紐約報導

根據紐約市警局的最新通報，兩名未成年人15日上午在位於皇后區歐松公園(Ozone Park)附近的一所高中校門外被捅傷，其中一名情況危急，事件仍在調查中。

警方表示，15日上午10時30分不到，管轄該地區的106分局警員趕到位於皇后區歐松公園John Adams高中的校門口前，發現兩位被捅傷的未成年人，一位17歲少年腹部被捅三次，一位16歲少年左腿及背部被捅傷，他們立即被送往牙買加醫院(Jamaica Hospital)就醫，其中16歲少年情況穩定，17歲少年情況危急，未脫離生命危險。

警方表示兩名少年疑似因捲入一場爭執而導致被捅，截至15日2時，尚未確定兇嫌身分，也不能確定兩名未成年受害者是否為該所高中學生，但在被捅傷後，他們曾進入該所學校報告傷勢。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 手機 紐約市

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