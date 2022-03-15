紐約史島15歲學生 地鐵內遭青少年黨夥施暴及搶劫

史泰登島New Dorp高中一名學生與朋友搭乘地鐵時遇搶。圖為New Dorp高中。(谷歌地圖)

紐約史泰登島有不少華生就讀的New Dorp高中，一名15歲學生日前與朋友搭乘地鐵時，遭到一群青少年搶劫；受害者被吐口水、打巴掌、拳打腳踢，搶走身上價值數百元的財物，史島罕見出現這類暴力案件，引起警方和家長高度關注，呼籲民眾積極提供信息。

近年來史島華人 居民增加，New Dorp因社區設備齊全，是華人聚集的社區之一；這名New Dorp高中的學生在列車上遭到暴力攻擊，引起家長擔憂。

據當地報紙SIlive報導，該名15歲學生指出，本月7日他與一名14歲的朋友在下午3時放學後搭乘地鐵返家，他們原本站在第二節車廂，但因太過擁擠而轉移到第三節車廂，裡面有一群青少年正在大聲播放音樂，男男女女約有12人；在列車駛入Dongan Hills站時，少年與朋友坐了下來，一群人卻突然朝他們走近，叫他將口袋裡的東西掏出來。

當少年回應「為什麼」時，對方一名青少年突然朝他吐口水，接著出其不意揍了他一拳；其他的人趁他坐在位置上，對他發動肢體攻擊，「我被拳打腳踢、被打巴掌」，受害者案發後表示，儘管當時也試圖反擊，但寡不敵眾。

過程中受害者戴在頸項的兩條項鍊被扯走，接著有人按著他的頭，將他價值300元的鑽石耳環搶走；另一人則從他的口袋裡掏出蘋果手機 ，受害者謊稱是父親的手機，並不知道開機密碼，最終地鐵駛入Old Town站，受害者掙脫逃走。

「我第一次逃跑時，他們把我抓回去還想繼續打架，其中一人從後面踢我的頭和背部，我便摔出了地鐵」，受害者說，他後來和臉部被刮傷的朋友走了一段路，在Hylan Blvd搭上公車返家；轄管當地的市警已介入調查，在案發數小時前Clifton地鐵站 也發生類似搶劫案，正調查兩案是否有關聯。

受害者的父親Tom表示，兒子的臉部、身體都是刮痕及瘀青，很擔心相同的境遇會發生在其他青少年身上，「我也有朋友的孩子經常搭地鐵，史島居民應提高警惕」；他說，直到警方將這群青少年逮捕以前，都不放心再讓孩子搭乘列車，希望施暴者盡快落網。