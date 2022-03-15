MoMA持刀兇嫌被逮：我不是壞人，我就是脾氣差

MoMA持刀兇嫌在費城落網，他稱自己不是壞人，就是脾氣差。(市警提供)

涉嫌於在紐約現代藝術博物館（MoMA）刺傷兩名員工的60歲嫌犯卡巴納（Gary Joe Cabana），於15日在費城 的灰狗長途巴士站被捕；警方稱，他當時正在那裡探望親戚，被捕時大喊「我不是壞人，我只是脾氣差。」

卡巴納12日下午前往MoMA想觀看一部電影 ，但被拒絕進入，因為他最近一段時間在MoMA內有兩次不良行為，他的會員資格已被取消。

據案發現場錄像，卡巴納當時手持尖刀，跳過MoMA的服務櫃台並衝向兩名工作人員，先後刺傷兩人；有一名保安朝扔卡巴納投擲物品，分散其注意力，才使櫃台內兩名員工脫身。

卡巴納在刺傷人後逃走，不但沒有自首，還在社交媒體上大肆回覆網友留言，有人並讓他「去警局投案，做一個真正的紐約客」，但卡巴納回覆道，「很顯然，你沒看過『教父』」。

在另一則留言中，卡巴納嘲笑警察 道，「他們一直都知道我是誰，也有數百名目擊者，但這些白癡卻浪費了幾個小時搜索MoMA」，他說，「很遺憾，福爾摩斯也拿我沒辦法。」

卡巴納的社群媒體顯示，他是一名電影和舞台劇迷，經常發表評論，近期還對MoMA在1月和2月放映的電影發表看法。

消息人士稱，15日午夜車站保安接到報警，在凌晨1時左右發現了他。據消息人士稱，警察15分鐘後出現，將其逮捕，被捕時卡巴納可能是在費城拜訪親戚。

「我不是一個壞人。」據知情人士透露，卡巴納告訴費城警方，「我只是脾氣差。」

當警察把他護送進一輛等候的汽車時，卡巴納讚揚了該市的警察部門，「我感謝你們，真的，這裡有美國最好的警察。」

被押進車前，他又說，「是他們（費城警察）讓美國變得安全了，而我是頭號公敵。 」

他還希望人們能繼續關注他的Instagram。