紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約州 揚克斯市(Yonkers) 一名67歲的亞裔 婦女無故被一名42歲的男子惡意拳打腳踢，攻擊者因為仇恨罪和謀殺未遂罪被逮捕。

威徹斯特郡(Westchester County)的揚克斯市人口大約20萬，是紐約第四大城市。

上周五，11日下午大約6時15分，警方接到來自一棟公寓樓的報告說，有一名女性在公寓樓的門廳內受攻擊後流血。警方趕到現場後發現，一名67歲的亞裔女子癱在公寓樓的門廳內，面部嚴重受傷。她很快被送進當地醫院接受治療。攻擊的嫌犯埃斯科(Tammel Esco)當時仍在樓外。警方在現場拘留了埃斯科，後來他被關押在威徹斯特郡監獄。

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

紐約州一亞裔女子無故遭一男子拳打腳踢。(NBC視頻截圖)

警方經過調查後發現，受害者當時是在回家的路上，她在住宅樓前遇到嫌犯，並快步超過了嫌犯。這時嫌犯就朝受害者喊種族歧視 的話語。受害人沒有理睬嫌犯，而是走進了門廳。當受害人打開第二道門，正要進入大廳時，嫌犯在未警告的情況下，從背後猛擊受害者頭部，將她推翻在地，然後連續拳打她頭部和面部超過125次，之後用腳踩了受害人7次，還朝受害人吐口水。所有這些都被監控錄像拍了下來。

受害人經醫院檢查，面部骨折、腦部出血，頭部有多處挫傷和撕裂傷。她目前仍在醫院接受治療，沒有生命危險。