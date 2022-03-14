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繼鐵錘砸女乘客 紐約皇后區同一地鐵站又發生持刀搶劫

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯照片。(市警局提供)
嫌犯照片。(市警局提供)

繼鐵錘砸頭攻擊女乘客案後，紐約皇后區長島市地鐵站又發生一起搶劫案，一名男劫匪持刀威脅站內一位女乘客交出現金，取走她交出的200元後逃走；市警13日晚公布嫌犯作案視頻及照片，呼籲民眾提供線索。

市警局表示，在3月13日(周日)晚5時45分左右，一位31歲的女性走入位於皇后區長島市的皇后廣場(Queens Plaza)E線地鐵站，一位陌生男在站內持刀威脅這名女乘客，逼她交出現金，在收到她遞出的200元後逃離現場，女乘客未受傷。

此前2月24日晚在同一地鐵站，曾發生一起駭人的鐵錘砸頭攻擊女乘客案，57歲嫌犯布朗特(William Blount)將一名女乘客踢下樓梯，用錘子擊打受害人頭部至少15次，導致她的顱骨骨折、顱內出血、頭部瘀傷及腫脹。

警方呼籲民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 長島市 皇后區

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