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紐約華埠街頭露宿2遊民遭槍擊 一死一傷

記者張晨／紐約報導
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠及下城轄區12日發生兩起槍擊案，一男子持槍企圖殺害兩名露宿街頭的遊民，其中露宿在華埠轄區的遊民頭部中槍死亡，被警方發現時其屍體仍在睡袋中，滿是彈孔，噴濺的血跡在牆上依稀可見。

警方表示，第一起案件發生在當日凌晨5時左右，在位於市警一分局轄區的國王街(King St.)54號前，一名38歲的遊民男子正在熟睡，後感異物抵頭甦醒，發現嫌犯正用槍指著自己。

警方稱，遊民喊叫求饒後，遭射傷手臂，被送往表維醫院後傷情穩定，未危機生命。

但就在一小時後，發生了一起類似案件，系同一人所為；警方表示，在華埠市警五分局轄區拉菲逸街(Lafayette St.)148號前，嫌犯走近一名睡在睡袋中的遊民，踢了他一腳後發現沒有反應，隨後便掏槍勁對準其頭、頸部連開數槍。

受害者被人發現時已經死亡，致命部位布滿彈孔。

警方呼籲民眾，若看到圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝...
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝...
華埠一帶街頭有兩名遊民遭槍擊，釀成一死一傷，圖為其中一個案發現場。(記者張晨╱攝影)
涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)
涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)

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