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會員證過期硬闖 紐約現代藝術博物館2女雇員被刺傷

記者張晨／紐約報導
紐約現代藝術博物館二名女雇員被捅傷，全館緊急疏散。(Citizen截圖)
紐約現代藝術博物館二名女雇員被捅傷，全館緊急疏散。(Citizen截圖)

位於曼哈頓的紐約現代藝術博物館(The Museum of Modern Art，簡稱MoMA)，12日下午發生持刀傷人案件，兩名女性館員被一名男性用刀刺傷；市警當日召開記者會表示，該嫌犯因會員卡過期而被拒入內，隨後惱羞成怒拔刀傷人，其此前有多次被捕紀錄，所以很快確認身分，展開拘捕。

警方表示，案件發生在當日下午4時15分左右，一名白人男子向博物館前台出示了會員卡，但因為已經超過有效期，被拒絕入內，隨後他試圖爭辯，但仍遭婉拒。

該男子惱羞成怒，強調自己是博物館常客，口角瞬時演變為肢體衝突，他翻入櫃台，掏出刀向兩名員工連捅數次，造成受害者背部、頸部以及鎖骨多處刀傷。

兩名傷者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，傷情穩定，未危及生命。

警方描述，嫌犯作案時身穿身穿深色夾克，戴著藍色面罩和太陽鏡。

市警總局情報和反恐科(Intelligence and Counterterrorism)副局長米勒(John Miller)表示，嫌犯曾因多次搗亂而被逐出場館，因此為市警所熟悉，目前已經確定了其身分信息，也通過監控掌握了逃跑路線。

一些參觀民眾在社群媒體上貼出了案發時疏散的場景，因為不確定行兇者的位置，有人大喊「關門了關門了」，一些人就開始跑，電梯上的人也有一些恐慌，接著更多的喊叫聲，「離開這，為了你自己的安全，快離開。」

在藝術館外，人們在雨雪交加的街上排起長隊，兩名渾身是血的女員工被救護人員用擔架抬出，外部人員被告知盡快離開該地區，因為警方正在展開調查。

截止發稿，警方尚未逮捕任何人，兩名受害者的身分信息也未公布，MoMA尚未回覆任何置評請求。

市警召開記者會，稱已鎖定在紐約現代藝術博物館捅傷兩名女員工的嫌犯身分。(市警提供...
市警召開記者會，稱已鎖定在紐約現代藝術博物館捅傷兩名女員工的嫌犯身分。(市警提供)

博物館 社群媒體 曼哈頓

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