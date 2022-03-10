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今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉

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今年第2位兆彩頭獎出爐 獎金破億 但本人可能尚未知悉

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州一名幸運兒在8日成為今年第二位獲得兆彩(Mega Millions)頭獎得主，可獲1.26億元獎金。圖為去年華裔Stephen Wong贏得彩票遊戲終身二等獎。(樂透局提供)
紐約州一名幸運兒在8日成為今年第二位獲得兆彩(Mega Millions)頭獎得主，可獲1.26億元獎金。圖為去年華裔Stephen Wong贏得彩票遊戲終身二等獎。(樂透局提供)

紐約州一名幸運兒在8日成為今年第二位獲得兆彩(Mega Millions)頭獎得主，可獲1.26億元獎金；本期頭獎在州樂透局總部售出，據悉該名得主透過預付的訂閱項目(pre-paid subscription)購買這張彩票，本人至今可能還未知自己得獎。

紐約州樂透局(New York Lottery)日前證實，一張兆彩彩票8日晚開出的頭獎，於紐約上州香奈塔第郡(Schenectady)Broadway Center 1號、同時也是州樂透局的總部售出；得主是樂透局的訂閱者，在已預付了的期間內會自動參加，意味著當事人並未親身前去選號碼買彩票。

本期中獎號碼，為7、18、38、58、64，超級球(Mega Ball)號碼為24，可選擇一次抱回8584萬8424元獎金；根據兆彩公司，此為2022年第二位贏得兆彩的幸運兒，但是是紐約州自去年9月以來的首個頭獎得主。

兆彩在全美45州售票，獲得超級百萬大獎的機率，是3億257萬5350分之一，單票獲勝者的出現也很罕見。

該筆數額是紐約州有史來少有的彩票大獎之一，除此之外，2021年薩拉托加郡(Saratoga County)一名幸運兒贏得94億美國「勁球」（Powerball）頭獎，是紐約州內最大筆彩票獎金；2011年在奧伯尼(Albany)的七名同事中了一張3.19億元頭獎。

紐約市去年7月彩票遊戲終身大獎(Cash4Life)開獎，二等獎券於曼哈頓華埠的仁信大藥房(Health City Pharmacy)售出，得獎主為華男Stephen Wong；前五個中獎號碼相符，他最終選擇一次性領走61萬2240元獎金。

紐約州 紐約上州 華埠

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