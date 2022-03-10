紐約市啟動5至11歲兒童疫苗接種普及運動

紐約市啟動5至11歲兒童疫苗普及接種運動。（取自班克斯推特）

紐約市教育總監班克斯(David Banks)10日宣布，市教育局 將與市衛生局和市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)聯合啟動全市5歲至11歲兒童的新冠疫苗 接種普及運動，不斷在疫苗接種率較低的地區推出臨時接種站，並加強社區兒童疫苗的宣傳科普工作。

班克斯表示，學生和學校的健康安全仍舊是當局的首要任務，多虧很多家長已經配合督促子女接種了疫苗，才使得公校 目前為止逐漸恢復安全，「啟動這一項運動，是為了使更多學生和家庭獲得疫苗及相關資訊。」

市長亞當斯(Eric Adams)也鼓勵家長陪伴子女接種疫苗，支持市教育局、衛生局和醫院協同推動此項運動地順利開展。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，通過這項運動可以更加保證公校的授課安全，衛生部門會配合推出疫苗科普資訊指南。

目前該運動將在學生疫苗接種率最低的地區，建立臨時疫苗接種站，從3月21日開始的三個星期內，每周在20個公校舉辦疫苗臨時接種活動；同時，每周向每個學校發送一次自動留言宣傳電話，並且發送科普傳單，向家長發放疫苗重要資訊。

市教育局也將在3月14日和16日晚上6時，推出系列關於新冠肺炎和疫苗的市政廳會議，敦促家長加入聽取了解疫苗資訊。