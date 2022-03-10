紐約地鐵站用鐵鎚攻擊華裔 非裔被捕控多項仇恨犯罪

鐵鎚地鐵攻擊華裔，非洲裔被捕控仇恨犯罪。(市警提供)

涉嫌在曼哈頓聯合廣場用鎚子攻擊華裔 男子的非洲裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)於9日下午被捕，並被控以仇恨犯罪 為目的的多項重罪，且在被押往中央拘票所(Central Booking)等待過堂時與警方發生了爭執。

警方表示，48歲的杰弗斯自稱是一名女性，他8日在14街聯合廣場(Union Square)1/2/3號地鐵站 中故意滋事，並用斧頭擊打了一華裔受害者的頭部。

9日下午，他在地鐵站被一名捷運警察認出，逮捕時他攻擊所用的鎚子仍在包中，目前被控攻擊(assault)、加重騷擾(aggravated harassment)和威脅(menacing)——所有這些都是以仇恨犯罪為作案企圖。

當晚他被警員從14街地鐵站押出，並送往下城的中央拘票所等待過堂，但他卻對押解的警員大發脾氣，驚聲尖叫著問「你為什麼要這麼做？你為什麼推我？停，停。」

華裔受害者在案發後表示，紐約人受夠了地鐵系統中失控的暴力行為——人們都在盡力過好自己的生活，但不得不面對所有這些不必要的衝突，但不幸的是，這座城市就是這樣，有些事情必須發生，有些事情必須改變。