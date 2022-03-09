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紐約周末迎來強風暴 夏令日光節約時間13日開始

記者鄭怡嫣／紐約報導
場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)
場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約市，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕。(Getty Images)

根據最新的天氣氣象預報，紐約市9日(周三)全天將伴有雨夾雪，但由於氣溫較暖，市區大部分地區預計不會出現大量積雪，一場風暴將在本周末12日(周六)至13日(周日)來襲紐約，預計從9日開始，氣候將變得更多變與潮濕；此外，美國將在13日凌晨2時開始日光節約時間(daylight saving time)，進入夏令時，當天晚上，所有的時鐘都要往回撥一小時。

根據紐約當地氣象台Storm Team 4的播報，紐約州本周將迎來更惡劣的天氣，9日全天將伴有雨夾雪，但由於氣溫僅小幅下降，氣候仍然暖和，預計儘小部分地區才有積雪可能，紐約市預計也不會出現大量積雪，僅市北部及西部山丘上有小幅積雪可能，但民眾需做好晚高峰時通勤可能遭到延遲的準備，並小心在濕雪地上駕駛。

Storm Team 4還表示，紐約市10日(周四)的天氣將回暖，充滿更多陽光，氣溫約升高10度，11日(周五)的溫度將降至50度，伴有大雨可能，而隨著冷空氣進入城市上方，12日(周六)下午及晚上將再度颳風及降雪，有積雪的可能，13日(周日)也將再次面臨寒冷天氣，但本周末過後，氣溫預計又將回暖，最高溫度將回到50度至60度之間。

紐約州橙郡(Orange County)、沙利文郡(Sullivan County)、以及新州薩賽克士郡(Sussex County)9日已經發布冬季氣候預警，表示大多數地區的降雪量不到3吋，在海報較高的地區，可能會面臨最多5吋的積雪。

此外，美國將在13日凌晨2時開始日光節約時間，進入夏令時，當天晚上，所有的時鐘都要撥快撥一小時。

紐約市 紐約州 降雪

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