紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

費城梅菲爾社區母子三人遭襲擊。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

一名來自紐約的華人男性6日於費城 試圖強暴一名亞裔 女性，未得手後拿刀連捅對方數次，在受害人兩位兒子趕來阻攔時，又用刀多次捅傷兩位男子的後腦勺。

根據費城警方最新披露的消息，6日下午2時8分，39歲的倪恆健(Hengjian Ni，音譯)在費城梅菲爾社區(Mayfair)諾爾街(Knorr Street)3200路段一棟民宅內，試圖強姦其37歲的亞裔女同事，未得手後倪恆健用刀對其展開攻擊，導致女同事全身多處被刺傷。受害人兩名10歲和15歲的兒子，聞聲趕來保護母親時，又遭到倪恆健拿刀行刺，致使15歲兒子後腦勺兩度被刺，10歲兒子的後腦和左腿各中一刀。

受害人的一名鄰居回憶，6日下午她站在自家車道上，突然看到受害人的兩名兒子從家中跑出，「第二個孩子跑出來時，渾身是血，鮮血正從頭部流到腹部。」兩名青少年向鄰居求助，表示自己母親被其同事攻擊，兩兄弟在試圖保護母親免受刺傷時，也被兇手拿刀捅傷。

鄰居表示，兇手很快也從受害者家中走出，「我不知道他想做什麼，如果再攻擊兩個孩子那就糟了，於是我說快跑快跑，跑到我屋裡去。」鄰居急忙帶領兩兄弟跑向自家的地下室，「我擔心他跟上來，再回頭看時，發現兇手也轉身盯著我們，但只是看了一下，然後就獨自離開了。」

鄰居之後撥打了911，警方趕到現場時，兩兄弟一同回家中救助受傷的母親，受害人隨即跌跌撞撞走出來，一同被送往法蘭克福特-托瑞斯戴爾醫院(Frankford-Torresdale Hospital)。截止8日下午，被害女性仍舊處於危險狀態，生命垂危；兩名青少年脫離險境，情況穩定。

兇手倪恆健6日晚間到費城第15區警察 局自首，隨後被送往醫院接受鑑定，目前被警方拘留，面臨15項控罪，包括謀殺未遂、重罪襲擊、強姦未遂、入室盜竊、攜帶兇器等。

受害人具體身份尚未披露，警方表示，目前只知道受害人和兇手是同事關係，受害人還未進一步說明兇手此次攻擊的具體動機。