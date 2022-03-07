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紐約近百家長市政廳示威 抗議5歲以下口罩令

記者和釗宇／紐約報導
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令。（記者和釗宇／攝影）
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校口罩令7日解除，但五歲以下無法打疫苗的兒童在校仍須戴口罩；近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令，共和黨州長參選人李修頓(Lee Zeldin)和小朱利安尼(Andrew Giuliani)到場聲援；華裔教育維權人士表示，防疫固然重要，但不應讓孩子因為戴口罩承擔失去與人交流機會的代價。

集會組織者詹珀(Daniela Jamper)表示，這場集會是家長通過社交網路自發組織，背後沒有任何組織站台；她表示，二至五歲兒童感染新冠罹患重症的機率非常低，有數據證明，未接種的小孩比已接種的成年人感染的機率還要小；市府一直引用零到四歲兒童的住院率，但根據州府數據，實際上只有零到一歲兒童感染後住院率較高；「現在低齡兒童竟然還要遵守最嚴格的防疫，這是可恥的，他們需要看到朋友們的臉。」

「紐約市加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)共同創辦人朱雅婷說，五歲以下兒童是否戴口罩應該由家長自己決定，「很多華裔家長都擔心疫情，作為教育維權者，我認為我們不應該只關注疫情，而是要看孩子們需要承擔怎樣的代價。」

紐約同源會創會會長陳慧華則表示，孩子們需要表達感情，需要和家長、老師和朋友交流、處理人際關係，「但五歲以下兒童卻因為戴口罩失去了培養這種能力的機會，這是很大的損失；如果我有孩子在學校，我也不會讓他們戴口罩；過去幾年紐約市公校學生流失嚴重，就是因為許多家庭不喜歡口罩令而選擇離開紐約市。」

近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將...
近百家長7日在市議會前公園集會，要求市府取消對五歲以下兒童在校的口罩令，並表示將向曼哈頓高等法院申請禁止令。（記者和釗宇／攝影）

口罩 紐約市 教育

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