紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩

以亞裔學生為主的下東城雙文學校，絕大多數學生上學仍戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校口罩 令7日解除，學前班至12年級的學生將無需再在室內配戴口罩，五歲以下尚未符合接種條件的兒童，則必須繼續戴口罩；不過，以亞裔學生為主的下東城雙文學校，絕大多數學生上學仍戴口罩，華裔家長普遍表示對疫情 仍然擔憂；紐約教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，公校將尊重個人意願，所有仍希望戴口罩的學生和教職員工，應繼續戴口罩。

華裔家長任濱的兩個孩子都在雙文學校上學，她表示，儘管公校口罩令已經取消，但仍然會讓孩子繼續戴口罩上學，「我的小女兒只有四歲，正在上四歲學前班，她還沒有資格打疫苗，因此按照政策必須戴口罩；大兒子則上三年級，雖然已經打了疫苗，可以不用戴口罩，我也會讓他繼續戴口罩。」

UFT主席穆格魯說，疫情期間學校教職員工堅持戴口罩，為校園防疫做出巨大貢獻；「一些老師可能擔心學生不戴口罩會導致疫情傳播，有擔心的教師可以繼續戴口罩，我們尊重個人選擇；我們也將確保每個學校有足夠的KN95口罩，同時也將嚴密監控每個學校的疫情狀況；我們應該有信心，疫情不可能突然結束，現在屬於過渡期，還需要有一些防護措施。」

他還說，公校的檢測工作將繼續進行，UFT將和市府合作，確保每個學校有足夠的檢測資源；「目前公校的陽性率依然很低，下周春假結束後，我們將嚴密關注疫情發展，一般來說假期結束返校可能出現病例增長。」