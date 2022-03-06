葛謨辭職後首次公開露面 再次道歉 批判「取消文化」

因性騷 醜聞下台的前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)6日在布碌崙 (布魯克林)一所教堂發表演講，這是他去年8月10日卸任以後首次公開露面。

葛謨在演講中表示，「過去幾個月我過得非常艱難，我辭任州長、被媒體拷打、同事被譏諷、弟弟被開除，這是我一生中最艱難的時期；這也是我第一次覺得父親不在是一件好事，因為他不必看到這些。」

葛謨隨後講了一些有關性騷指控相關的內容，基本與他之前的表態相同，認為新一代對這些有「新的敏感」，「沒人告訴我這樣做會讓別人感到不適，我也從未覺得我讓任何人不適。」

他再次已經對自己的行為道歉，並稱自己學到了「十足的教訓」，但仍然暗諷州檢察長辦公室針對他的調查沒有導致任何定罪，「這場調查花了數千萬元，這都是你們的錢。」

葛謨還提到了他弟弟克里斯(Chris Cuomo)被CNN開除一事，認為取消文化(Cancel culture)導致了這一切，而他在演講中共25次提到取消文化，「取消文化(Cancel culture)的思維正在蔓延，必須阻止這種趨勢；我父親曾經說，公職是有榮譽感的職業，但政治可以是骯髒的生意；這個觀點在今天尤其正確，現在的政治已經非常刻薄而極端，即便民主黨也在選擇抵制所有與他們意見不一的人。」