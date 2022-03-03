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紐約男見義勇為 地鐵站阻2未成年搶劫 遭割傷手腕

記者鄭怡嫣／紐約報導
法庭廣場地鐵站。(讀者提供)
法庭廣場地鐵站。(讀者提供)

根據紐約市警通報，3日上午在皇后區長島市(LIC)地鐵站，一名熱心男子試圖阻止兩名未成年搶劫一名女士時，遭其中一人割傷手腕，嫌犯一男一女，目前在逃，警方呼籲民眾提供線索。

警方表示，3日上午7時20分左右，在位於皇后區長島市的法庭廣場(Court Square)地鐵站月台上，一名40歲男子發現兩名未成年試圖搶劫一名女士的手機後，上前試圖阻止，被其中一位未成年割傷手腕。

他被送往曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)救治，目前情況穩定。

警方表示，男性年齡在14歲、15歲左右，身著閃亮的黑色夾克衫並戴黑色口罩，女性年齡在16歲左右，也戴著黑色口罩。

紐約近來地鐵犯罪頻發，根據警方統計，上月26日(周六)至28日(周一)凌晨，也就是上個周末期間，全市至少有七位受害者在地鐵站或車廂內遭到攻擊，市警局CompStat系統的最新數據也顯示，儘管紐約地鐵安全的新計畫已在2月21日實施，但2月21日至2月27日，市交通系統主要犯罪率較前一周上升30%，相比去年同期增長200%，共計有55起重大交通系統犯罪案，前一周為44起，去年同期為18起。

警方呼籲民眾提供相關線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 長島市 手機

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