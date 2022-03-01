馬桂英丈夫灑淚悼亡妻 籲政府解決遊民問題

高占新悼念亡妻馬桂英泣不成聲。（記者張心／攝影）

去年11月底被遊民 用石頭重砸頭部的62歲華婦馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；其丈夫高占新1日灑淚新聞發布會現場，稱想將亡妻骨灰帶回中國，呼籲政府妥善解決遊民問題。

高占新表示，自己和馬桂英都來自中國遼寧省撫順市，同妻子從鞍鋼退休後，2017年6月來到美國，「以為美國對老人的待遇好，也想多賺點錢補貼給家人。」高占新來美後在紐約的中餐館找了份工作，但因為初來乍到工作不易，常遭人冷眼相待，一怒之下打算回國，「是我妻子鼓勵我留下來，她是個樂觀積極的人，所以我才堅持到現在。」

房東謝宜宏表示，疫情期間高占新和馬桂英二位老人賺錢不易，但還是會時常照顧自己，「馬桂英總是將包好的餃子，擀好的麵條送到我門口，她就像我的家人一樣。」；謝宜宏回憶，體恤到馬桂英年紀大了，擔心她在紐約迷路，於是寫張小卡片記錄家庭地址和電話，塞在她的口袋裡，「所以她遇害後警察 很快就能找到我們，只是我們從來沒想過，那張卡片竟然不是幫助迷路的老馬，而是遭遊民襲擊的她。」

「我覺得美國的警察執法挺嚴格的，流浪漢在外面睡覺的很多，政府應該多出點力，把他們守在一起。」高占新表示，兒子知道母親的死訊後已經悲傷到瘋狂；當被問及，如果能再對馬桂英說最後一句話，自己會講什麼時，高占新突然情緒激動泣不成聲喊道，「寶啊，我愛你，我要給你領回大陸。」

國會議員孟昭文也在發言中哭泣，表示頻發的亞裔 仇恨犯罪現象已經讓人感到無力，「我們生活在恐懼裡，我們不敢出去。」她表示，政府應從撥款、教育和治安方面，多管齊下改善在美亞裔處境，減少仇恨犯罪的再次發生。

馬桂英昏迷近一個月後甦醒並在今年2月初恢復了意識，但由於頭部遭到重擊所引起的併發症，於22日突然離世，享年62歲。