紐約華埠哥倫布公園出現男屍 警方正釐清案情與死因

華埠哥倫布公園27日早發現一名男屍。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠 哥倫布公園27日早傳出發現一具男性屍體；經初步了解，市公園局人員早上進入公園後，見到該名男子坐在公園長凳上，走近後發現該名男子已經死亡，目前沒有他殺嫌疑，警方正在釐清死因。

根據消息，27日約早7時30公園開放後沒多久，公園局的人員在現場發現一名不知名男性坐在長凳上，走近後發現男子已死亡，立刻報警處理。

警方獲報到場後，協助將遺體抬離現場；據了解，該名男子不是亞裔 ，也不是遊民 ，目前詳細情形及死因仍在釐清。

哥倫布公園是華埠居民主要休閒綠地之一，除了有年長者喜歡在該處下棋、打牌，還有不少青少年及幼兒活動、運動都在該公園舉辦。

不過由於鄰近市府計畫興建城區監獄的曼哈頓拘留中心，地理位置敏感；根據經常到該處與好友一起下棋的華人李先生表示，原本公園有時候就會出現遊民逗留，但在疫情之後仇恨亞裔犯罪、遊民問題更加嚴重，也讓他不敢再像以前一樣整天泡在公園。

李先生說，在日前韓裔李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)在自家公寓遭人尾隨被刺死後，現在社區就像是「驚弓之鳥」，只要隨便發生一件事情就讓人感到很緊張，如果再增加監獄和遊民所，將會讓社區再陷入恐懼之中，希望執法單位和當局，能夠聽取社區意見，還給社區應有的寧靜和平。