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紐約華男下班晚高峰 地鐵車廂內遭兩搶匪毆打奪手機

記者張心／紐約報導
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

24日晚上7時30分左右，一名華男在搭乘地鐵七號線回家的途中，被兩名疑似西語裔的歹徒搶奪手機並毆打鼻梁，兩劫匪得手後迅速逃離案發現場；目前警方已介入調查，尚未判定為仇恨犯罪。

據梁先生回憶，24日晚間在法拉盛下班的他像往常一樣搭乘地鐵7號線回家，列車快要駛進位於皇后區陽邊(Sunnyside)的46街Bliss車站時，車廂內突然有兩名陌生男子衝過來一把搶走了他的手機，其中一名男子繼而對著他的鼻子毆打，遭到另一名同夥制止「冷靜點」；列車隨即停靠在46街Bliss車站，兩名劫匪逃之夭夭。

「我衝上去追趕，但是沒追上，遇到大都會運輸署(MTA)工作人員，他們幫我報了警。」梁先生表示，警察在十分鐘內趕到，自己的鼻子受傷出血，在協助下完成報案，目前自身情況穩定。

「我覺得他們並沒有要殺人，不然不會一個剛動了手，另一個就制止要他冷靜，畢竟我已經把手機給了他們。」梁先生透露，二人在列車快到站時迅速搶劫，停車後立刻脫身逃逸，感覺兩劫匪是有組織有計畫，「而且車廂內人不太多，之前完全沒有注意到二人在身邊欲圖謀不軌。」

當被問及是否有同行乘客出手相助時，梁先生表示，「沒有，我也不期待不指望有人救我，因為這種事件已經太普遍了，但真發生在自己身上還是很煩心。」

梁先生的朋友張先生表示，希望借助媒體使更多亞裔和華裔同胞警醒，「如今生活在紐約，我們每個人都感覺不安全，希望政府可以在保護亞裔和華裔的安全上，多出一點力。」

該案件目前由107分局接手偵查，警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）
梁先生下班回家搭乘7號線遭兩匪搶劫毆打，鼻梁被打出血。（梁先生提供）

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