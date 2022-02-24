「叫就殺了你」 紐約亞裔母親憶入室搶劫惡夢

兩名劫匪闖入皇后區民宅，毆打正在跟孩子睡覺的亞裔婦女，並搶掠財物。(警方提供)

一名41歲的亞裔 女性與三歲的兒子日前在紐約皇后區住宅內，遭遇兩名陌生男子入室搶劫，嫌犯毆打她的臉部與肚子，將母子二人關在浴室，隨後搶走了屋內現金與首飾；這名女性受害人日前發聲，回憶案發時嫌犯對她與兒子施暴的場景，盼望警方早日逮捕嫌犯。

根據警方消息，本月7日上午11時左右，兩名劫匪進入歐松公園(Ozone Park)104街交自由大道(Liberty Ave)公寓樓中的一戶人家，要求女屋主拿出家中的現金及珠寶，隨後在屋內搶走了472元現金，一部三星手機 、三枚總價值2500元的戒指以及一對475元的耳環等約4000元的財物後逃走。

這起案件的女受害人23日接受採訪回憶當日被搶的情景，她說，即使罪案已發生兩周，她至今對當時的情景記憶猶新，「每當我睡醒睜開眼，就覺得那個高達的劫匪站在我的面前；他當時對我說，『如果你要叫，我就殺了你』」。

受害人稱，這名嫌犯隨後用拳毆打了她的臉部與肚子，她三歲的兒子隨後在隔壁屋哭喊，「劫匪對我說，『讓你的小孩閉嘴，否則我將扭斷他的脖子』」；她回憶，為了讓孩子安靜，嫌犯甚至將幼兒摔在地上。

兩名嫌犯隨後將受害人母子趕到衛生間，這名母親立即反鎖上了房門；受害人說，因自己受傷，她的兒子曾試圖幫她打開窗戶求救，房東聽到她的哭聲後，在兩名劫匪離開前報警求助。

這名受害女性稱，她與兒子在這起案件後，身體與心理都受到創傷，她的兒子時常會問她，「你有沒有聽到什麼，那個男人又要來打你了嗎？」；她表示，希望說出自己的遭遇，幫助警方早日逮捕兩名嫌犯。

根據警方公布的嫌犯照片，毆打受害者的男劫匪身穿深色短款羽絨服，背背包並戴著臉部只露出眼睛的滑雪 面罩，另一名劫匪身穿黑色外套及長褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特征類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。