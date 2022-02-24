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疫情降溫 霍楚宣布紐約州醫療機構可恢復擇期手術

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長霍楚。(美聯社)
紐約州長霍楚。(美聯社)

紐約州新冠疫情持續降溫，住院人數創下去年11月中旬以來新低；州長霍楚(Kathy Hochul)24日宣布，全州所有醫院都可恢復擇期手術

根據州府數據，全州七天平均檢測陽性率已經連續47天下降，目前住院人數約為2300人，為去年11月19日以來新低，而上輪疫情高峰時住院人數曾一度超過1萬2000人，其中1600人住進ICU，使得霍楚不得不簽署行政令，要求疫情嚴重地區的醫院暫停擇期手術，騰出病床應對疫情。

霍楚表示，「我們的醫療系統過去兩年來經歷了許多困難，去年底今年初又遭到Omicron變種病毒襲擊，的確非常困難，但好消息是現在所有醫院都度過了困難時期，可以恢復擇期手術。」

同時，全州23日新增死亡病例31人，霍楚表示，日新增死亡人數也處在下降趨勢，本輪疫情高峰時期日新增死亡人數曾一度逼近200人。

霍楚繼續呼籲尚未接種的民眾積極打疫苗和補強針，她說，疫苗可以預防感染Omicron變種病毒引起的重症；她還表示，如果兒童接種率有所上升，解除校內口罩令將更容易；根據州府數據，目前全州五至11歲兒童中，仍有約六成一針未打。

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