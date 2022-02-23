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一洲焦點／新冷戰已開打 新3軸心國 西方消極應戰

紐約華男跨三州洗錢逾6億 認罪面臨最高30年刑期

記者牟蘭／紐約報導
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)
紐約皇后區男子施大英在過去五年內，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；圖為示意圖。(取自ICE網站)

43歲的紐約皇后區華裔男子施大英(Da Ying Sze，音譯)在過去五年內，通過賄賂銀行的工作人員，涉嫌橫跨新州、紐約與賓州等金融機構，幫助毒品與其他違法交易洗錢逾6.53億元；他日前認洗錢共謀、無證經營匯款公司與賄賂銀行工作人員等多罪，將面臨十到30年的刑期以及高昂的罰款。

新州紐瓦克聯邦法院(U.S. District Court in Newark)22日消息顯示，2016年到2021年期間，施大英利用毒品或其他違法交易的現金，在新州、紐約與賓州購買銀行支票、私人支票與商業支票，以上千個來自美國、中國、香港與其他國家的個人與商業的名義，完成匯款。

法院資料顯示，為了完成這些非法交易，施大英通過向金融機構工作人員「贈送」價值約5萬7000元的禮品卡或其他禮品，以幫助他從中牟取利益；根據統計，他從這些不法所得中每筆收取1%到2%的「服務費」，意味著他在6.5億元的交易中他所得1300萬元。

施大英日前上庭時，認一項洗錢共謀罪名、一項操縱並協助無證經營匯款公司以及一項賄賂金融機構工作人員的罪名，法官薩拉斯(Esther Salas)將他的量刑日期定於6月29日，他將面臨十到30年的刑期，以及25萬元到100萬元的罰款。

承辦此案的檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，這起案件的被告涉及的洗錢總數驚人，為社會帶來了極大的負面影響，應受到法律的制裁，「無論是被告為毒品交易提供的大量的不法所得，還是通過賄賂銀行職員完成匯款的行為，都不應被容忍；是聯邦與地方執法機構的合作，才破獲了這起案件」。

負責領導調查的國稅局刑事調查組紐瓦克(Newark)特別探員蒙塔內斯(Michael Montanez)表示，國稅局工作人員與其他部門的執法人員合作，發現這起金額龐大的洗錢案件，隨著被告的認罪，這起案件涉及的毒品交易罪案也將暴露在公眾的視野中。

毒品 支票 新州

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