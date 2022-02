華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵

近日紐約地鐵 上出現華府 警方招募的廣告,重點招攬熱愛美食(foodie)、遊戲(gamer)的年輕人,以及活躍於社交平台的網紅(influencer)、博主等人才,廣告也附有申請應聘的二維碼及鏈接,不僅內容奪人眼球,廣告投放的位置也引人注目。

有民眾不解,大華府也有四通八達、連接馬州、維州和華府的地鐵,為何華府警察 的招聘廣告不投放在首都地鐵和公車系統,而要放到紐約地鐵?

對此華府警方發言人布爾茲(Biranna Burch)表示,該廣告旨在重點吸引「Z世代」(Gen Z)和千禧世代(millennial),此外也包括退伍軍人等,紐約聚集了大量年輕人,他們富有創意,平時通勤也多選擇地鐵,雖然華府警方此前已從紐約和新澤西州招募到新人,但這是警方首次以地鐵廣告的方式在紐約招攬人才。

