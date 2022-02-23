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華府警方公開招網紅？招聘廣告投放紐約地鐵

記者張筠／華盛頓報導
近日紐約地鐵上出現華府警方招募的廣告，重點招攬熱愛美食、遊戲的年輕人，以及活躍於社交平台的網紅、博主等人才，在社交媒體上引起話題。（圖截取自@brendanspiegel推特）
近日紐約地鐵上出現華府警方招募的廣告，重點招攬熱愛美食、遊戲的年輕人，以及活躍於社交平台的網紅、博主等人才，在社交媒體上引起話題。（圖截取自@brendanspiegel推特）

近日紐約地鐵上出現華府警方招募的廣告，重點招攬熱愛美食(foodie)、遊戲(gamer)的年輕人，以及活躍於社交平台的網紅(influencer)、博主等人才，廣告也附有申請應聘的二維碼及鏈接，不僅內容奪人眼球，廣告投放的位置也引人注目。

有民眾不解，大華府也有四通八達、連接馬州、維州和華府的地鐵，為何華府警察的招聘廣告不投放在首都地鐵和公車系統，而要放到紐約地鐵？

對此華府警方發言人布爾茲(Biranna Burch)表示，該廣告旨在重點吸引「Z世代」(Gen Z)和千禧世代(millennial)，此外也包括退伍軍人等，紐約聚集了大量年輕人，他們富有創意，平時通勤也多選擇地鐵，雖然華府警方此前已從紐約和新澤西州招募到新人，但這是警方首次以地鐵廣告的方式在紐約招攬人才。

華府警方目前有約3550名警員，約是紐約警局人數的十分之一，根據市府數據，目前華府的警員數量是近20年來的最低，華府市長包瑟(Muriel Bowser)也曾要求在2020至2021年間，以1100萬元增聘170名警員，最終市議會只批准500萬元，當前華府警方仍面臨人力短缺的問題。

紐約市民也發現華府警員的薪資待遇比紐約警員更高，華府警方招聘的廣告也在社交媒體上引發熱烈討論，民眾評價褒貶不一，有民眾調侃，「警察局為何需要熱愛美食的人(foodie)？是為了探索華府最好吃的甜甜圈嗎？」還有人表示，「首都警察局需要的是能抵禦恐怖攻擊的能幹人才，而不需要網紅。」

但也有年輕人表示該廣告讓他們備受鼓勵，讓他們知道創意也是財富，可以運用在不同崗位上，他們也欣喜華府警察對新一代的重視，能夠順應年輕人的潮流。

華府 地鐵 警察

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