紐約今60°F冬季最暖 明日冰雪來襲再啟災害預警

冬季風暴將在24日晚間襲來，給紐約市和周邊地區帶來積雪和積冰。（記者張心／攝影）

紐約在23日創下二月最高氣溫紀錄，超過華氏60度的高溫在冬日極其少見，然而冷空氣在24日又將襲來，國家氣象局(NWS)再對紐約州、新澤西州 和賓州地區發布冬季風暴 預警，高達5吋的降雪預計將持續至25日晚間。

23日紐約全州都感受到了創紀錄的「暖冬」溫度，各地平均氣溫飆升至華氏60度，紐約市 中央公園更是在上午11時就達到華氏62度；自22日下午開始的降雨，也會於23日中午在全州陸續停止。

但冷空氣總是來得猝不及防，全州將在23日晚間迅速回到冬日的寒冷中。今晚10時，氣溫將驟降至華氏30度；24日早晨，氣溫將接近華氏0度，隨後短暫地徘徊在華氏20度至華氏30度之間。

根據國家氣象局(NWS)預警，24日晚間，一場橫跨全國中南部的冬季風暴將襲來，給紐約州、新澤西州和賓州地區帶來冰雪或風雪威脅，造成通勤和外出的困難。

紐約市和長島地區的降雪量預計將在1吋至3吋，伴隨著大雪、雨夾雪或是凍雨，帶來超過百分之一吋的積冰，預計將給25日早上的通勤客造成困擾，甚至會拖垮電纜線，使部分道路癱瘓。

紐約上州的達切斯郡(Dutchess County)、威徹斯特郡(Westchester County)、沙利文郡(Sullivan County)、橙郡(Orange County)、普特南郡(Putnam County)、洛克蘭郡(Rockland County)、阿爾斯特郡(Ulster County)等，預計將在25日上午看到多達3吋至5吋的積雪，最北部地區極可能會達到8吋，各郡縣發布的冬季風暴將持續至25日下午6時。

新澤西州北部、哈德遜河谷(Hudson Valley)內部及康州費菲爾郡(Fairfield County)，預計將有高達五吋的積雪。

氣象將在25日晚間歸於平靜，伴隨著低溫寒冷，26日的氣溫將在華氏0度左右徘徊，但到了27日，會反彈到接近華氏40度。在28日開始的新一周裡，氣溫將降至華氏0度，之後陸續回穩到華氏30至40度，並且天氣將多半為晴朗。