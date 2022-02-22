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紐約市議會擬法 禁止外賣平台「閃送」 保工人行人安全

記者張晨／紐約報導
馬泰擬法，禁止外賣平台「閃送」保工人 行人安全。(本報檔案照)
馬泰擬法，禁止外賣平台「閃送」保工人 行人安全。(本報檔案照)

紐約市線上按需購物平台不斷發展，如今不少商家為博得更多客源推出「閃送」承諾，即外賣郎需在規定時間將商品送到顧客手中；但華埠第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)已擬法提交市議會稱此舉應該被禁止，因為嚴重威脅到工人和市民的安全。

馬泰將推出的這項立法，是對商超配送平台Gorillas、Getir、Fridge No More和Jokr等初創公司過去一年在紐約不斷推動外賣服務所進行的限制——這些公司以高送貨速度將食品雜貨和日用品以大幅的折扣推送給紐約人。

馬泰表示，雖然這些平台的「短時宣傳」對忙碌的紐約人來說很方便，但它們更會刺激外賣郎和違反交通法規，將自己和行人置於危險之中。

馬泰的法案將禁止此類公司以「15分鐘的送貨時間」做主打宣傳，並將在幾周內推出，作為解決按需購物應用一攬子法案的一部分。

「我們認為這是不合法的。」他說，「這就為什麼我們將通過一系列立法來加強監督和問責。」

馬泰的法案是在幾起與電單車關的事故和死亡報告之後出台的，根據數據，2020年至少有20人死於此類交通事故，而這些人中不少華、亞裔等低收入移民

最近一起事故就發生在1月16日，66歲華裔郭坤(Kwok Kwan，音譯)騎電單車在靠近西37街的第11大道遭路邊車門撞擊倒地，緊急送醫後不治身亡。

馬泰表示，給工人們更多的時間來運送貨物，可以減少外賣郎違反交通法規的壓力，從而間接保證他們自己和其他行人的生命安全。

他說，立法還在推動中，為外賣郎和低收入移民提供更多保障和健康福利，但具體細節尚未知曉。

低收入 移民 華埠

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