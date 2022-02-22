我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭要求批准對外用兵 俄國上議院表決通過 全員贊成

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

紐約市1/3公車乘客逃票 布朗士區居首

記者張心／紐約報導
大都會運輸署表示紐約市公車逃票率達30%，累計損失5600萬元。（大都會運輸署提供）
大都會運輸署表示紐約市公車逃票率達30%，累計損失5600萬元。（大都會運輸署提供）

紐約市公車逃票率飆升至十年來最高點，2021年最後季度約有30%的乘客逃票，主要由布朗士區(Bronx)和史泰登島(Staten Island)的高逃票率驅動，造成大都會運輸署(MTA)損失5600萬元。

根據大都會運輸署22日公布的統計數據顯示，2021年的最後三個月，共計約有29.3%的乘客沒有支付公車費用，比上一季度的25.2%有所上升，達到了近十年來的最高值。

「整體飆升的逃票率主要是由布朗士區接近50%的公車乘客逃票，還有史泰登島持續上升的逃票率所導致的。」一位知情人士表示。

與此同時，紐約市地鐵逃票率接近8%，造成大都會運輸署損失約4100萬元。

其實自2017年以來，大都會運輸署一直在提醒逃票現象，但並未引起多方關注。2018年，曼哈頓地檢和布碌崙(布魯克林)地檢停止了對「服務盜竊罪」(theft-of-services)的起訴，只通過市警察局監督，以開100元罰單和偶爾逮捕的形式予以懲戒。

2021年，根據州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)的報告，儘管政府自2020年起每年花費2400萬元打擊逃票行為，但實際的逃票率卻顯著飆升。

根據市府公開數據，大都會運輸署2021年沒有開出任何一張公車逃票傳單，儘管其代表聲稱，每天都會有執法小組監督紐約市公車付費狀況，已經開出3萬9055張傳票，其中絕大多數都是100元的罰單。

「這是一個非常混亂的買票時期，尤其是公車系統，因為我們關閉了前門為了保護司機，允許乘客從後門上車，導致他們有了逃票的機會。」MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，「在我看來，整個票價支付系統已經有些崩潰了。」

紐約市三分之一公車乘客逃票，累計損失5600萬元。（大都會運輸署提供）
紐約市三分之一公車乘客逃票，累計損失5600萬元。（大都會運輸署提供）

大都會 紐約市 布朗士

上一則

LIRR22日早高峰紐約皇后區撞傷一人 火車暫時停運

下一則

民調：近三分之二紐約選民支持收緊保釋規定

延伸閱讀

紐約遊民計畫啟動 首日未見改善

紐約遊民計畫啟動 首日未見改善
街邊堆肥僅具象徵性 亞當斯停擴大

街邊堆肥僅具象徵性 亞當斯停擴大
看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資

看好新州帕特森 房產事業家10年提供開發商1億融資
紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑

紐約市圖書館、文化機構 即起免費發放檢測劑
紙上播客／濃煙致命 紐約公寓大火啟示

紙上播客／濃煙致命 紐約公寓大火啟示

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
一名華男日前在地鐵車廂內看見「殺死中國佬」 的仇恨訊息。(讀者提供)

紐約市地鐵車廂驚現「殺掉中國佬」字樣 華人不安

2022-02-19 11:24
李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

2022-02-16 02:30
民眾為李尤娜寫的悼念信也被貼在樹幹上。(記者張晨/攝影)

蠟燭摔碎、標語撕碎 李尤娜華埠悼念壇遭毀壞

2022-02-17 11:03

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中