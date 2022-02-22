紐約市1/3公車乘客逃票 布朗士區居首

大都會運輸署表示紐約市公車逃票率達30%，累計損失5600萬元。（大都會運輸署提供）

紐約市 公車逃票率飆升至十年來最高點，2021年最後季度約有30%的乘客逃票，主要由布朗士 區(Bronx)和史泰登島(Staten Island)的高逃票率驅動，造成大都會 運輸署(MTA)損失5600萬元。

根據大都會運輸署22日公布的統計數據顯示，2021年的最後三個月，共計約有29.3%的乘客沒有支付公車費用，比上一季度的25.2%有所上升，達到了近十年來的最高值。

「整體飆升的逃票率主要是由布朗士區接近50%的公車乘客逃票，還有史泰登島持續上升的逃票率所導致的。」一位知情人士表示。

與此同時，紐約市地鐵逃票率接近8%，造成大都會運輸署損失約4100萬元。

其實自2017年以來，大都會運輸署一直在提醒逃票現象，但並未引起多方關注。2018年，曼哈頓地檢和布碌崙(布魯克林)地檢停止了對「服務盜竊罪」(theft-of-services)的起訴，只通過市警察局監督，以開100元罰單和偶爾逮捕的形式予以懲戒。

2021年，根據州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)的報告，儘管政府自2020年起每年花費2400萬元打擊逃票行為，但實際的逃票率卻顯著飆升。

根據市府公開數據，大都會運輸署2021年沒有開出任何一張公車逃票傳單，儘管其代表聲稱，每天都會有執法小組監督紐約市公車付費狀況，已經開出3萬9055張傳票，其中絕大多數都是100元的罰單。

「這是一個非常混亂的買票時期，尤其是公車系統，因為我們關閉了前門為了保護司機，允許乘客從後門上車，導致他們有了逃票的機會。」MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，「在我看來，整個票價支付系統已經有些崩潰了。」