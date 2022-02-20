我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022北京冬奧落幕 焦點話題人物一次看

紐約華埠新春大遊行 民選官員齊聚 反亞裔仇恨犯罪

記者和釗宇／紐約報導
第24屆紐約新春愛心大遊行文化節。（記者和釗宇／攝影）
第24屆紐約新春愛心大遊行文化節。（記者和釗宇／攝影）

由美國繁榮華埠總會舉辦的「第24屆紐約新春愛心大遊行文化節」20日回歸，包含20輛花車的遊行隊伍吸引數萬名各族裔民眾夾道觀賞；紐約州政要齊聚，共同聲討亞裔仇恨犯罪，促進華埠振興。

受新冠疫情影響，去年的新春愛心大遊行被迫取消；主辦方表示，在經歷兩年的疫情、反亞裔仇恨犯罪等的影響，社區需要有正能量的活動 ，才能夠帶動經濟、振奮人心。

影片來源：記者和釗宇

面臨疫情給華埠帶來的衝擊，各級民選官員紛紛到場支持，包括聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市長亞當斯(Eric Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、州眾議員牛毓琳、市議員馬泰(Chris Marte)、黃敏儀、利華娜(Carlina Rivera)等。

霍楚過去以副州長身分，每年都會參加華埠新春遊行；她用中文向民眾說「新年快樂」，「看到這樣有活力的人群，就讓我覺得，紐約州就像今年的生肖虎一樣，有勇氣、有毅力、總能發起反擊；我們疫情前就曾聚在這裡，但疫情給這裡帶來很大傷害，華埠一度成為鬼城，但是我們回來了；紐約州府將投資1000萬元給亞裔社區，用來提供心理健康等社區服務，幫助社區疫後恢復。」

舒默表示，今年是他的本命年，他自己也穿上慶祝虎年的襪子參加遊行；他說，「亞裔社區美國最偉大的社區之一，我們反對任何針對亞裔的仇恨攻擊，作為參院多數黨領袖，我們正在推動參院提出法案，確保亞裔仇恨犯罪的嫌疑人被起訴；同時，我們也希望修改移民法，讓更多華裔更方便地到紐約來定居，華裔越多，紐約就越好。」

亞當斯則身著唐裝出席，他說，「今年是虎年，我們將以老虎咆哮的姿態恢復起來；華埠社區在疫情中受損嚴重，小商業凋敝，而且又有亞裔仇恨犯罪來襲，許多人缺乏支持；我們將真正地支持亞裔社區，打擊暴力犯罪、團結一致。」

第24屆紐約新春愛心大遊行文化節。（記者和釗宇／攝影）
第24屆紐約新春愛心大遊行文化節。（記者和釗宇／攝影）

亞裔 華埠 疫情

上一則

紐約華埠新春遊行 反對監獄、遊民所示威遍地開花

延伸閱讀

兩黨有志一同…通膨、防疫議題 期中選舉主戰場

兩黨有志一同…通膨、防疫議題 期中選舉主戰場
孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所

孟昭文致函亞當斯 籲停建法拉盛遊民所
紐約市長亞當斯建外展小組助遊民 遭外界質疑成效

紐約市長亞當斯建外展小組助遊民 遭外界質疑成效
亞當斯喊話「重回辦公室」 僅28%私企說行

亞當斯喊話「重回辦公室」 僅28%私企說行
亞當斯喊話「重回辦公室」 僅28%私企說行

亞當斯喊話「重回辦公室」 僅28%私企說行

熱門新聞

李尤娜生前任職的公司「Splice」14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

2022-02-14 14:32
李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

2022-02-15 14:19
勁風暴雪將襲紐約州。19日下午，紐約法拉盛街頭飄雪。(記者牟蘭／攝影)

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

2022-02-19 18:54
25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)，14日被押出警局時，表示自己沒有殺人，也不知道發生什麼事。記者顏嘉瑩/攝影

紐約市韓女遭非裔男尾隨入室刺死 嫌：我沒有殺人

2022-02-14 13:22
因今年1月居民樓收到高昂的天然氣與電氣費用，政府要求聯合愛迪生公司重新核查上月帳單；圖為示意圖。(本報檔案照)

「我們付不起」紐約華裔夫婦1月電費漲近三倍

2022-02-17 16:27
紐約市教育局高中入學新規，不再使用標準化考試成績及出勤率作為入學依據。(本報檔案照)

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

2022-02-10 10:12

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效

勁風雪颮瞬間「洗白」紐約州 國家氣象局大風預警今晚生效
涉供眾多少女給淫魔富豪 法模特兒經紀人獄中上吊亡

涉供眾多少女給淫魔富豪 法模特兒經紀人獄中上吊亡

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食

亞培3款奶粉受汙染 1嬰死亡 FDA警告勿餵食
HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」