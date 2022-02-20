華埠新春遊行 反對監獄、遊民所示威遍地開花

反對監獄、遊民所民眾舉著牌子站在圍觀群眾內。(記者顏嘉瑩/攝影)

20日是曼哈頓華埠一年一度的新春大遊行 盛事，社區在慶祝新春農曆年之際，城區監獄 、遊民 所等問題仍存在；多個團體或個人當天趁此機會，舉著反對的牌子站在人群中，希望吸引在遊行隊伍內的州長、市長和各級民選官員注意。

當天遊行隊伍從下午1時出發，但反對監獄和遊民所的民眾上午11時開始就到現場，沿著遊行路線的勿街(Mott St.)一路到且林士果，都有民眾舉著「不要城區監獄」、「不要遊民所」的牌子，以不喊口號、只要求關注的方式，靜默著站在圍觀人群裡。