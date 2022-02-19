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李尤娜案兇嫌遭謀殺罪起訴 3月紐約州高等法院開庭

記者張晨／紐約報導
納許(中)14日被押出市警五分局，身上衣服上還有血跡。(記者顏嘉瑩/攝影)
納許(中)14日被押出市警五分局，身上衣服上還有血跡。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠尾隨李尤娜(Christina Yuna Lee)進入其住所、隨後再連捅40刀致其身亡的非洲裔嫌犯納許(Assamad Nash)，18日遭大陪審團以謀殺罪起訴，不得保釋。

根據移送書，案發當晚凌晨4時20分左右，李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街111號的住宅樓外，隨後使用鑰匙打開公寓大門入內；但身後大門完全關閉前，納許藉機尾隨進入，並和受害者保持著幾段樓梯的距離。

李尤娜進家門後，一名鄰居聽到了女子的驚聲呼救，以及一男子說，「冷靜點，我有槍」；呼救聲依舊持續，但沒過多久就安靜了下來。

助理檢察官約蘭(Dafna Yoran)表示，當警察趕到時，李尤娜的公寓門被反鎖；警員隨即聽到屋內有人「試圖模仿女聲」說，「這裡沒事，我不需要幫助。」

當警員破門進入，發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，她上身赤裸，身上的刀口有40多處；檢方稱納許「有性犯罪動機」。

被逮捕時，納許則躲在李尤娜的床下，一把黃柄凶刀被扔到梳妝台後面；移送書稱，納許曾試圖通過樓外防火梯逃跑。

納什案發前住在包厘街的遊民收容所，前科累累且有濫用藥物史；他18日沒有出庭，因為這是安排其下次出庭日期的例行程序；曼哈頓地區檢察官辦公室稱，納什將於3月14日(周一)在州高等法院因謀殺指控接受傳訊。

警方表示，目前他被關押在表維醫院(Bellevue Hospital)的監獄病房。

曼哈頓 檢察官 警察

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