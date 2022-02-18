紐約市長亞當斯建外展小組助遊民 遭外界質疑成效

亞當斯宣布建外展小組，入捷運系統勸遊民接受幫助。(記者張晨/攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)18日在曼哈頓下城富爾頓街(Fulton St.)地鐵站 召開記者會表示，將建外展小組，進入捷運系統勸遊民 接受幫助；但卻再遭質疑，人們表示，「遊民治理非一日之功，這會和此前任何治理遊民的努力一樣失敗。」

據悉，該項工作為志願者服務，成員包括市公立學校護士、警員，有執照的心理學家和社會工作者；市府會在上崗前提供培訓，計畫從本月底開始，持續三個月甚至更長時間。

亞當斯在記者會上表示，雖然「絕大多數」遊民並不危險，「但我們必須誠實地面對那些對自己和他人構成危險的人。」

該計畫還呼籲修改州和聯邦法律，使更多的紐約人獲得所需的護理和支持，以及增加安全庇護所、救助中心和穩定床位，以確保無家可歸者有短期和長期的選擇。

這一政策出台在捷運系統和遊民有案件頻發的地方，40歲的華裔女子高慧民(Michelle Go)上個月在時報廣場地鐵站被患有精神疾病的遊民推入鐵軌身亡。

亞當斯當時堅稱，紐約地鐵是安全的，並說「乘客需要做的是消除自身的恐懼感。」之後他收回了這一有爭議的言論，承認「就連我自己坐地鐵時也覺得不安全。」

基本福利委員會(Committee on General Welfare)主席列文(Stephen Levin)表示，他對亞當斯的新計畫表示歡迎，但它「必須有充足的資源，且經過深思熟慮」。

「我們不可能只做三個月或六個月——對於一個在街頭生活了十到15年的人來說，這不是一蹴而就的事；你必須有一個中長期的計畫，如何讓這些人進入一個穩定的環境生活。」他說。

一位執法部門的人士對該計畫「不抱太大希望」，他表示，這會和此前任何治理遊民的努力一樣失敗，「這些人待在地鐵中是有原因的，因為他們害怕收容所。」