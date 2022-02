霍楚正式獲民主黨黨內提名 今年角逐紐約州長席位

霍楚正式獲得民主黨黨內提名,將於今年角逐紐約州州長席位。(州長辦公室提供)

霍楚 (Kathy Hochul)17日於民主黨 黨代會中正式獲得黨內提名,將於今年角逐紐約州州長席位;此次黨代會也建議包括紐約市 公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)在內的其他參選人從民主黨初選中退出。

在即將到來的6月民主黨初選中,霍楚將競選一個完整的州長任期,對手是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams);此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)也曾宣布參選,但去年底突然宣布退選,決定繼續拼連任州檢察長。

此次民主黨黨代會由多位黨內領袖參與,包括前任國務卿喜萊莉,她說,自己對霍楚當前擔任州長的領袖地位表示肯定,同時提倡黨內注意力應該聚焦在「團結起來,擊敗共和黨」上。

會場內也隨處可見「勞工支持霍楚」(Labor for Kathy)的標語牌;此前州長霍楚(Kathy Hochul)已經獲得了多個工會背書,包括紐約市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)、市酒店協會(Hotel Association of New York City)和酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)。