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霍楚正式獲民主黨黨內提名 今年角逐紐約州長席位

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霍楚正式獲民主黨黨內提名 今年角逐紐約州長席位

記者張心／紐約報導
霍楚正式獲得民主黨黨內提名，將於今年角逐紐約州州長席位。（州長辦公室提供）
霍楚正式獲得民主黨黨內提名，將於今年角逐紐約州州長席位。（州長辦公室提供）

霍楚(Kathy Hochul)17日於民主黨黨代會中正式獲得黨內提名，將於今年角逐紐約州州長席位；此次黨代會也建議包括紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)在內的其他參選人從民主黨初選中退出。

在即將到來的6月民主黨初選中，霍楚將競選一個完整的州長任期，對手是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)；此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)也曾宣布參選，但去年底突然宣布退選，決定繼續拼連任州檢察長。

此次民主黨黨代會由多位黨內領袖參與，包括前任國務卿喜萊莉，她說，自己對霍楚當前擔任州長的領袖地位表示肯定，同時提倡黨內注意力應該聚焦在「團結起來，擊敗共和黨」上。

會場內也隨處可見「勞工支持霍楚」(Labor for Kathy)的標語牌；此前州長霍楚(Kathy Hochul)已經獲得了多個工會背書，包括紐約市消防員工會(Uniformed Firefighters Association)、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)、市酒店協會(Hotel Association of New York City)和酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)。

霍楚 民主黨 紐約市

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