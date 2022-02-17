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颶風艾妲11死 紐約市至今未公布非法地下室出租數據

記者牟蘭／紐約報導
前市府曾承諾統計非法出租的地下室居民數量，但尚未有任何證據顯示市府開展相關調查；圖為暴雨過後，民眾將地下室的家具放在街上晾曬。(記者牟蘭／攝影)
前市府曾承諾統計非法出租的地下室居民數量，但尚未有任何證據顯示市府開展相關調查；圖為暴雨過後，民眾將地下室的家具放在街上晾曬。(記者牟蘭／攝影)

颶風艾妲(Ida)去年9月襲紐約，造成11人在非法出租的地下室內喪生，引起政府與民眾關注，市府曾承諾統計全市非法出租地下室的具體數量，以確保悲劇不再發生，但時隔五個月尚未公布相關數據。

艾妲爆發數周後，前市長白思豪(Bill de Blasio)曾在記者會承諾「清點全市地下室的居民」數量，為下次風暴災害準備；不過，時隔這場災難五個月，市府尚沒有提供證據顯示正在進行相關普查工作，或解決因全球變暖對地下室公寓造成的風險。

市府發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，現任市府正在跨機構合作，評估已完成的工作，確保為紐約市民提供安全、合法的平價屋，但並未回應是否統計全市的地下室居民，以及提供幫助地下室出租屋更安全的措施；白思豪的發言人拒絕回應上述問題。

全市的五個幫助地下室房東與房客權益的非營利組織也證實這一問題，其中Pratt社區發展中心的代理主任阿弗里迪(Lena Afridi)表示，他並未聽聞市府曾開展相關的調查，「這是一個很重大的問題，我們應有所耳聞，前市府也應該爆出相關數據，我們沒可能會錯過這些信息」。

不過，阿弗里迪表示，若市府要統計地下室的居民數量，恐讓更多民眾因違反住房條例而流離失所，一些無證客甚至恐被遞解出境，「如果真的要開展這項計畫，市府必須要與社區合作，不然這項計畫不會有任何實際幫助，反而會將弱勢群體置於危險之中」。

根據紀錄，違規出租地下室已成為全市最複雜的問題之一，許多剛到美國的無證客常以此作為「落腳點」；不少房東用隔板非法改建地下室，後以數百元的價格出租給他人，若被市樓宇局(DOB)發現，恐面臨巨額罰款。

非營利組織皇后區社區發展組織Chhaya執行主任西查蘭(Annetta Seecharran)表示，目前的地下室出租市場缺乏管理且非常混亂；他說，即使颶風艾妲爆出地下室出租屋存在的危險，但並未阻止民眾在此居住。

前市府曾預估10萬紐約客居住在地下室內，但Pratt社區發展中心14日發表的統計顯示，全市至少有37萬6000個地下室作為非法公寓出租；這些非法公寓主要在亞裔、非洲裔與西語裔社區出租，其中皇后區的新鮮草原、艾姆赫斯特與傑克森高地等華裔聚集地，均有大量相關房屋出租。

前市府曾承諾統計非法出租的地下室居民數量，但尚未有任何證據顯示市府開展相關調查；...
前市府曾承諾統計非法出租的地下室居民數量，但尚未有任何證據顯示市府開展相關調查；圖為暴雨過後，民眾將地下室的家具放在街上晾曬。(記者牟蘭／攝影)

艾妲 白思豪 皇后區

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