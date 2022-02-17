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僅28%上班族願意回辦公室 紐約市長要求停止居家辦公令

記者張心／紐約報導
紐約市僅28.6%的私企迎回了所有員工，市長亞當斯要求即刻停止居家辦公令。（市長辦公室提供）
紐約市僅28.6%的私企迎回了所有員工，市長亞當斯要求即刻停止居家辦公令。（市長辦公室提供）

Omicron肆虐浪潮逐漸消退，紐約市餐館重開率達75%，相較之下已經居家辦公近兩年的上班族，似乎並不願意重回辦公室，目前紐約市僅28.6%的私企迎回了所有員工。

見此情況，市長亞當斯(Eric Adams)日前在商業領袖會議上，要求所有公司的首席執行官(CEO)即刻終止居家辦公令，敦促所有員工重回辦公室工作，「為了刺激經濟的復甦，我們不能再提倡混合辦公模式，現在是人們應該回來的時候了。」亞當斯為所有私企領導設定具體任務，要求在未來幾周內，首席執行官們要制定出詳實的重返辦公室計畫。

此前，高盛銀行(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等大型私企，曾要求員工在2022年初回到辦公室，但因為Omicron的急速爆發而不得不延遲。目前，高盛銀行和摩根大通銀行(JP Morgan Chase)已要求員工於2月1日開始回辦公室工作，法國巴黎銀行(BNP Paribas)規定日期為2月7日，美國運通公司(American Express)表示三月份會開始要求員工大批量回歸。

「隨著Omicron的爆發，我們還是想採取一種保守的辦公模式，只有在關鍵業務需要的情況下，才會請員工重回辦公室。」法國巴黎銀行人力資源變革和轉型負責人Kevin Abraszek表示。

然而隨著紐約市餐館需求度回升，不少人認為如果能夠接受到餐館摘下口罩吃飯，就應該願意回到辦公室工作八小時，「永無止境的居家工作正在嚴重損害紐約市的經濟，我們不能一直拖延逃避不想處理的事情。」亞當斯表示。

紐約市 亞當斯 Omicron

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