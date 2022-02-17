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曼哈頓高級餐廳遇持槍搶劫 2男被搶價值14萬名錶珠寶

記者張晨／紐約報導
曼哈頓餐廳兩名男顧客遭持槍搶劫，價值14萬名錶、珠寶被搶。(取自餐廳官網)
曼哈頓餐廳兩名男顧客遭持槍搶劫，價值14萬名錶、珠寶被搶。(取自餐廳官網)

曼哈頓上城16日發生一起持槍搶案，哈德遜高地(Hudson Heights)的一家高檔餐廳中，兩名持槍劫匪要求兩名男子交出隨身值錢物品，兩人就範交出名錶、鑽石、金飾珠寶共計14萬元。警方稱，尚不清楚案發時他們是否在一起用餐，或彼此認識。

警方表示，案發當晚11時30分，在位於百老匯交西184街的Cami Modern Kitchen and Bar餐廳中，兩名持槍嫌犯用西語說道，「把所有的珠寶都交出來。」

32歲和33歲的兩名受害者隨即交出一塊勞力士手錶、兩個滿鑽手鐲、三條金項鍊和兩枚金戒指；警方稱，嫌犯得手後跑出餐廳，朝著百老匯以北開了兩槍後逃逸。

2021年9月上東城一家高檔中餐廳Philippe Chow也發生過一起持槍搶劫顧客隨身財物的案件，當時全城一些高級餐廳也頻傳有人專盯顧客昂貴珠寶下手的案件，但警方表示，這起案件似乎以過去的案件無關。

警方呼籲民眾，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

百老匯 手機 曼哈頓

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