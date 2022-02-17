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紐約法拉盛婚紗館 凌晨遭盜2萬元財物

記者鄭怡嫣／紐約報導
台北時尚婚紗遭竊。(記者鄭怡嫣/攝影)
台北時尚婚紗遭竊。(記者鄭怡嫣/攝影)

位於紐約皇后區法拉盛的一家華人婚紗館17日凌晨遭竊，包括現金、相機、電腦在內約2萬元的財物不翼而飛，現場鎖櫃、保險箱均遭到破壞，嫌犯仍在逃。

本報記者取得的店內監控錄像顯示，17日凌晨2時6分，有竊賊從邊門進入位於緬街(Main St)42-53號的台北時尚婚紗地下室，翻箱倒櫃並取走辦公桌抽屜內的現金及相機，抬頭看到監控攝像頭時又將鏡頭噴上藍漆遮蓋，之後試圖破壞保險箱卻未遂。

影片來源：店家提供

監控錄像還顯示，接著竊賊來到一樓，徒手破壞捲簾門辦公櫃，從裡取走iPad Mini等物件，2時30分左右，竊賊原路返回從地下室離開。

婚紗館老闆黃Max表示，損失財物尚在清點，但目前預計已損失2萬，其中包括5000元現金、1萬元相機、600元iPad Mini、1200元電腦等。

17日白天到婚紗館開店的經理余Yvonne表示，上午9時50分她來到店內，發現捲簾門辦公櫃被「由上而下扒開一條細縫」，且地上有一只黑紫色的防滑手套，已經覺得蹊蹺，後到地下室見監控鏡頭被噴便立刻報警。

Yvonne還說，按照監控錄像，竊賊為男性，排除亞裔及白人可能，有一體形壯碩、一瘦削，竊賊在現場留下一只手套以及一條綠色毛巾，在地下室及一樓翻箱倒櫃時已未戴手套。

目前台北時尚婚紗仍正常開業，老闆黃Max表示，疫情期間為節省經費一直未安裝警鈴，之後計畫馬上安裝。

台北時尚婚紗在2020年開業，去年12月21日該店也曾發生一起「準新娘偷竊案」，一位翌日就要登記結婚的準新娘，在租賃婚紗時順勢取走了老闆黃Max放在桌上的手機，在黃Max報警後，準新娘被警方拘捕。

警方呼籲，民眾看到與視頻中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方在現場採集指紋。(記者鄭怡嫣/攝影)
警方在現場採集指紋。(記者鄭怡嫣/攝影)
卷簾門辦公櫃被徒手拉開。(記者鄭怡嫣/攝影)
卷簾門辦公櫃被徒手拉開。(記者鄭怡嫣/攝影)

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